中美海運價再創新高 每標箱超2萬美元 外企苦不堪言

國際航運公司加價，推動每標箱突破兩萬美元，再創新高。另受缺櫃、塞港及歐美需求復甦等因素影響，中美海運價格大漲至歷史新高。在中國出口大幅成長之際，中國外貿企業同時承受極大成本壓力，其中有企業減少出貨，甚至暫停訂單。

央視財經報道，全球貨櫃貨運指數顯示，8月2日中國、東南亞至北美東海岸的海運價格，每標準箱仍是1.6萬美元，但價格在8月10日突然上升，首次超越每標箱2萬美元。

報道引述專家指，近一個月來，馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司，陸續上調或增加以旺季附加費、目的地港口堵塞費為名的多項附加費，成為近期海運價格大幅上漲的關鍵。

除全球貨櫃貨運指數，在計算口徑沒有改變的前提下，最近一期的上海出口貨櫃運價指數為4225.86，同樣創下歷史新高，比一周前上漲29.62。

另隨著境外疫情蔓延，美國歐洲等地港口自2020年第4季度以來，持續發生嚴重擁堵，造成國際物流供應鏈紊亂和效率降低；船期大面積延誤，影響運營效率。今年3月的蘇伊士運河堵航事件，更令物流供應鏈的供需矛盾雪上加霜。

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國際航運運力緊張，運價上漲已成為全球性問題。航運價格大幅上漲，以及「一箱難求」 ，令中國的外貿企業承受極大成本壓力。廣東佛山家具貿易商鐘社明表示，8月基本運價都是在每櫃1萬8000美元到2萬2000美元之間。

中國外貿企業苦不堪言

高昂的運價令部分企業不堪負荷，鐘社明表示，從6月和7月之後，公司整個出貨就減少40%多。「原來做好了3000套，最後只出1000多套，剩下1000多套還在倉庫，因為運費太貴，不出」。他還說，現在大部分客人的訂單已經暫停。

其實7月中國的貨物貿易進出口仍比去年同期上漲了11.5%。業界人士分析，今年前7個月，中美貿易達到2.62兆元，比去年增加28.9%，大大高於進出口的總體增幅。這也成為推動中美航運價格大幅上漲的另一重要原因。

申萬宏源交運首席分析師閻海指出，需求端主要其實是美國的財政刺激以及美國的房地產周期帶動的。全球貨流目前均勻分布集中在中國出口歐美，尤其是美國，所以航線的流量比之前有大幅增加。

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今年以來，多間船公司不斷加大運量，盡量滿足不斷上升的需求。今年1至4月，中國大陸至北美西航線的運力艙位分別較2020年、2019年同期成長81%、36%，運量分別較2020年、2019年同期成長103%和53%。

7月，寧波舟山港再次新增4條遠洋航線，航線總數達到歷史新高。以歐美線為主的鹽田港也新增了2條美洲航線。

責任編輯：易燕丹

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