  • 30°C
香港時間 : 2021812日 (四) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美海運價再創新高 每標箱超2萬美元 外企苦不堪言

經濟脈搏 15:43 2021/08/12

分享：

國際航運公司加價，推動每標箱突破兩萬美元，再創新高。另受缺櫃、塞港及歐美需求復甦等因素影響，中美海運價格大漲至歷史新高。在中國出口大幅成長之際，中國外貿企業同時承受極大成本壓力，其中有企業減少出貨，甚至暫停訂單。

央視財經報道，全球貨櫃貨運指數顯示，8月2日中國、東南亞至北美東海岸的海運價格，每標準箱仍是1.6萬美元，但價格在8月10日突然上升，首次超越每標箱2萬美元。

報道引述專家指，近一個月來，馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司，陸續上調或增加以旺季附加費、目的地港口堵塞費為名的多項附加費，成為近期海運價格大幅上漲的關鍵。

除全球貨櫃貨運指數，在計算口徑沒有改變的前提下，最近一期的上海出口貨櫃運價指數為4225.86，同樣創下歷史新高，比一周前上漲29.62。

另隨著境外疫情蔓延，美國歐洲等地港口自2020年第4季度以來，持續發生嚴重擁堵，造成國際物流供應鏈紊亂和效率降低；船期大面積延誤，影響運營效率。今年3月的蘇伊士運河堵航事件，更令物流供應鏈的供需矛盾雪上加霜。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

國際航運運力緊張，運價上漲已成為全球性問題。航運價格大幅上漲，以及「一箱難求」 ，令中國的外貿企業承受極大成本壓力。廣東佛山家具貿易商鐘社明表示，8月基本運價都是在每櫃1萬8000美元到2萬2000美元之間。

中國外貿企業苦不堪言

高昂的運價令部分企業不堪負荷，鐘社明表示，從6月和7月之後，公司整個出貨就減少40%多。「原來做好了3000套，最後只出1000多套，剩下1000多套還在倉庫，因為運費太貴，不出」。他還說，現在大部分客人的訂單已經暫停。

其實7月中國的貨物貿易進出口仍比去年同期上漲了11.5%。業界人士分析，今年前7個月，中美貿易達到2.62兆元，比去年增加28.9%，大大高於進出口的總體增幅。這也成為推動中美航運價格大幅上漲的另一重要原因。

申萬宏源交運首席分析師閻海指出，需求端主要其實是美國的財政刺激以及美國的房地產周期帶動的。全球貨流目前均勻分布集中在中國出口歐美，尤其是美國，所以航線的流量比之前有大幅增加。

全球第一大港寧波舟山港現疫情 對航運市場影響幾何

【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？

今年以來，多間船公司不斷加大運量，盡量滿足不斷上升的需求。今年1至4月，中國大陸至北美西航線的運力艙位分別較2020年、2019年同期成長81%、36%，運量分別較2020年、2019年同期成長103%和53%。

7月，寧波舟山港再次新增4條遠洋航線，航線總數達到歷史新高。以歐美線為主的鹽田港也新增了2條美洲航線。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？
2021/01/05
【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？
全球第一大港寧波舟山港現疫情 對航運市場影響幾何
今日
全球第一大港寧波舟山港現疫情 對航運市場影響幾何

你可能感興趣

【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？
16:06 2021/01/05
【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？
全球第一大港寧波舟山港現疫情 對航運市場影響幾何
今日 10:33
全球第一大港寧波舟山港現疫情 對航運市場影響幾何
疫情 經濟 家具 馬士基 進出口 航運 運輸 美國 貿易 中國

下一篇文章

耶倫傳未來數月訪華 或晤劉鶴商貿易議題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Tesla賣19萬白菜價 背後是中國供應鏈誰與爭鋒？
Tesla賣19萬白菜價 背後是中國供應鏈誰與爭鋒？
林毅夫提三大理由 美30年後會對中國「心悅誠服」
林毅夫提三大理由 美30年後會對中國「心悅誠服」
耶倫傳未來數月訪華 或晤劉鶴商貿易議題
耶倫傳未來數月訪華 或晤劉鶴商貿易議題
中國7月M2按年增8.3% 新貸1.08萬億按月腰斬
中國7月M2按年增8.3% 新貸1.08萬億按月腰斬
【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂 創世界紀錄（多圖，有片）
【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂 創世界紀錄（多圖，有片）
【東京奧運】蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人
【東京奧運】蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人