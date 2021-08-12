【Delta疫情】江西教師建議試驗「與病毒共存」被拘留15天

江西省豐城市一名教師，因在網上發帖建議揚州試驗「與病毒共存」，被警方行拘15日。

「豐城發佈」微信公眾號11日發佈通報稱：「10日，我市一名教師張某良在今日頭條以『無線觀察』的用戶名發佈涉疫情不當言論，造成不良社會影響，市公安局及時處置，於8月11日依法對張某良予以行政拘留十五天的處罰。」

通報稱，該教師在發佈不當言論後，「及時認識到錯誤，深感後悔，主動刪除了網帖，並在原帳號向廣大線民致歉。」

網傳截圖顯示，這位網名為「無線觀察」的教師，此前在今日頭條一文章的評論區留言稱，「揚州面積不算大，人口也不算多，可不可以讓揚州試驗一下放棄嚴格防疫，與病毒共存，看看會產生什麼結果，這樣可以為全國後期防疫提供借鑒，僅僅是建議，勿噴。」

涉事教師11日下午在其個人今日頭條帳號「無線觀察」發佈一則致歉聲明：「昨天我發的評論（揚州疫情）對大家造成了傷害，我當時意識到自己的錯誤，並且感到很後悔，所以馬上刪除了；在此我向大家表示深深的歉意；我誠懇接受處罰，今後一定做一個遵紀守法的公民。」

律師指言論屬個人意見 可提出行政復議

另據澎湃新聞報導，上海正策律師事務所律師虞元堅表示，從網傳的截圖來看，嚴格意義上說，網友這番言論只屬於發表個人觀點，言辭沒有很激烈，並沒有侵害到他人權益以及嚴重擾亂公共秩序，警方無需介入。被處罰的網友如果對行政處罰不服，可以提出行政復議和行政訴訟。

上海大邦律師事務所丁金坤指出，從現有報導來看，該教師「讓揚州放棄嚴格防疫」的言論是對防疫提出建議，屬於公民對社會事務發表言論。該個人意見也在醫學討論範疇，並不會擾亂社會秩序，公安無須介入。丁金坤指出，江西豐城警方對其的處罰是「適用法律錯誤」，應予糾正。

中國衛生經濟學會官網8月5日發表原衛生部長高強署名的題為《與病毒共存可行嗎？》的文章，強調絕不能「與病毒長期共存」，被視為是以不點名方式，批判上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏此前在微博上發表的「學會與病毒共存」觀點。

【Delta疫情】學英美與病毒共存？ 原衛生部長：絕不可行！

【南京疫情】張文宏：中國需要有長期與病毒共存的智慧

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁