中共黨刊批西方「新冠是大號流感」論   暗駁與病毒共存之說

內地新冠肺炎新一波疫情蔓延，Delta變種病毒的衝擊仍在擴，社會有聲音認為，人們應習慣與病毒共存、封堵措施未必可持續。熱議之際，中共中央機關刊物《求是》發文，批評西方鼓吹疫情不過「大號流感」、淡化疫情風險，並暗批美國以民眾生命作代價，冒險重啟經濟。這些表述，被指反駁「與病毒共存」的觀點。

《求是》發表題為「抗疫大考下的中西之比」、署名武漢大學教授沈壯海及武漢大學馬克思主義學院博士生王芸婷所撰文章，直指抗疫是「一場有關執政黨『價值立場』的大考」。

文章批評，一些西方國家執政黨把經濟和政黨利益放在第一位，為了保資本、保選舉，鼓吹疫情不過「大號流感」，不斷向公眾淡化疫情風險，導致疫情失控、釀成悲劇。

求是文章：美國冒險重啟經濟

文章更舉例，一些西方國家，老年人卻成為政府抗疫不力的「犧牲品」，其中，美國德克薩斯州副州長丹·帕特里克曾表示，他「寧願死也不願看到公共衛生措施，損害美國經濟」，同意以老年人的生命為代價「冒險重啟美國經濟」。

文章強調，與西方不同，「中國共產黨堅持人民至上，把人民生命安全和身體健康放在第一位」。

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在此之前，上海抗疫專家張文宏被詢問接種新冠疫苗後，有沒有可能再次感染新冠病毒時，他曾稱有可能，並說「就算感染，也可能就是一場大號流感，或者只是小號流感，也許是普通感冒，還可能是無症狀」。

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至7月29日凌晨，張文宏在微博上說「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。

張文宏倡「回歸正常生活」捱批

張文宏的「與病毒共存」、「回歸正常生活」論調，引發一些體制內外聲音批評。

《人民日報》旗下的報紙《健康時報》發佈中國前衛生部長高強的文章，題為《「與病毒共存」可行嗎？》，稱西方國家將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」，這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。

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北京大學教授張頤武更在環球時報以「繼續全面防控，不要中了西方的連環計」評論說，「與病毒共存」就像「勸一個考試成績遠勝落後生的優等生，要借鑒差生的學習方法」；這不是為了中國，而是「別有深意」。

但內地學界也有支持張文宏的聲音，知名血管外科醫師張強在微博公開表示，「共存需要理性、科學、勇氣和智慧。人類將在很長的時間內不得不與病毒共存、與流言共存、『與愚昧共存』、與疾病共存」，並附上自己與張文宏的合照，表達支持張文宏的立場。

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責任編輯：鄧國強

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