【三孩政策】轉型培訓「優質父母」？新東方：消息有誤會（第二版）

內地雙減政策下，校外培訓行業迎來劇變，生存成為當務之急。網傳北京新東方 （9901） （EDU.US）轉型培訓「優質父母」，受眾人群為K12孩子的家長們，主要授課內容包括家庭教育、育兒方法等，引發網民關注。之後，新東方相關負責人回應指，消息有誤會，公司早已成立家庭教育與指導中心。

（第二版新增新東方回應）

新東方回應：消息有誤會

內地上月出台教育「雙減」（減輕學生作業負擔和校外培訓負擔）新規，要求學科類培訓機構登記為非營利性機構、不得上市融資、嚴禁佔用節假日休息日及寒暑假組織學科類培訓，令相關機構遭受重擊。

據內媒澎湃新聞報道，北京新東方近日在新浪網發文稱，為響應國家號召，北京新東方成立素質教育成長中心，下設藝術創作學院、人文發展學院、語商素養學院、自然科創空間站，智體運動訓練館、優質父母智慧館六大板塊，專注學生德智體美勞五育目標發展要求，致力於打造優質的一站式現代化素質教育綜合體。

北京新東方稱，「這些天國家相關政策緊鑼密鼓發布，我們越來越清晰地意識到：素質教育時代真的來臨了！」不過，目前該文章已被刪除。

面對媒體質詢，北京新東方工作人員確認了「優質父母智慧館」的存在，並表示目前該項目尚處在戰略階段，具體課程上線時間和費用都沒有確定，但受眾人群為K12孩子的家長們，主要授課內容包括家庭教育、育兒方法、多商管理、時間分配、高效學習等。

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從培訓孩子到培訓家長，這一思路可行嗎？商業前景又價值幾何？網經社在線教育分析師陳禮騰稱，「育兒理念是父母雙方價值觀的部分體現，是父母雙方在自身成長過程中逐漸形成的，通過上課的方式進行改變的時間周期很長。」

雙減政策下，各大教培機構紛紛轉型，其中素質教育是重點方向之一。目前，除了高途押寶職業教育外，猿輔導、好未來、豆神教育、豌豆思維等紛紛布局素質教育。陳禮騰表示，隨著雙減政策落地，未來將有越來越多的學科類培訓機構加入轉型行列。

對於新東方這一轉型，有網民評論稱，「父母輩以為小時候逃過了課外班~沒想到這一代還是得自己上」。也有網民憂慮，這會令年輕人更加不想生孩子。

事件發酵後，新東方相關負責人今日回應「轉型培訓父母」稱，消息有誤會，家庭教育是公司一直在做的，2008年就成立了家庭教育與指導中心，各個分校也都有家教中心部門，具體以官方通報為準。

責任編輯：尹航

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