▲ 中國怎樣懲罰立陶宛？環時：建議聯合俄羅斯以儆效尤

波羅的海國家立陶宛與台灣當局互設「代表處」，挑戰北京「一個中國」底線，觸發中方宣佈召回中國駐立陶宛大使，並同時要求立陶宛召回駐中國大使。中國立陶宛關係實際上降級，內地輿論也出現對立陶宛這東歐小國討伐聲音。《環球時報》刊文，建議中國聯合立陶宛宿敵俄羅斯，一同制裁立陶宛，以儆效尤。

立陶宛280萬人口不到，今年來卻多番與中國正面衝撞。立陶宛早前退出中國—中東歐「17+1」合作機制，並跟隨美國宣稱新疆「種族滅絕」，但中方處理一直相對低調，冷待這個在歐盟影響力不大的邊陲國家。

立陶宛最新動作終惹來北京強烈反彈。

立陶宛容許台灣當局，以「台灣」名義在立陶宛設立「代表處」，激起與中國外交風暴。相比之下，台灣當局在美國及美國在台辦事處，都是以「台北」為名，以免觸怒北京。所有國家與中國建交時，也承認台灣是中國一部分，而中華人民共和國是代表全中國唯一合法政府。

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對於這場風波，美國國務院聲言支持立陶宛並批評北京。《環球時報》文章指出，美國力挺立陶宛完全在意料之中，立陶宛與台灣幾乎八竿子打不著，它做這件事，看的就是美國的臉色，甚至連劇本都是華盛頓審過的。

文章形容，不過立陶宛不知深淺，一腳就踩到了東亞最敏感的熱點上，它大概稀裏糊塗地不知道自己到底在幹什麽；台灣問題是整個西太平洋最突出的地緣政治紅線，是中國捍衛核心利益的一號陣地，在這裏向中國發難，不遭到猛烈反擊是決無可能的。

文章指，即使像美國日本這些同中國博弈的老手，在台灣問題上通常也會小心翼翼地「切香腸」，不敢一次冒進太多；美國自己還沒有允許台灣在美代表處改名，支持立陶宛讓台當局以「台灣」的名義在該國設辦事處，這也是迂回路線，避免迅速激化美中衝突。

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《環球時報》提及，立陶宛是歐洲最反俄國家之一。「它大概習慣了挑釁性的對外政策，把反俄的極端勁頭又平移到了與其從未發生過衝突的中國身上，它的不知天高地厚委實令人驚訝。」

文章認為，中國必須對立陶宛予以強烈反制，如果它一意孤行，中國要做好與它斷交的準備。「除此之外，中國應當聯合俄羅斯、白俄羅斯這兩個與立陶宛接壤的國家，共同對它實施懲罰。中俄有必要聯手打擊一兩個美國的忠實走狗，以儆效尤。我們不能放任少數美國盟友以突破國際關係準則底線的方式挑釁這兩個大國。」

文章指，中俄戰略關係要對美國的盟國立威，抑制他們有美國支持就可以對中俄任意胡來的誤判；兩國應找準機會痛擊其中個別喪失理性的國家，這應成為中俄戰略協作新的內容和方向；立陶宛是同時向中俄發難走得最遠的國家之一，它也理應成為中俄聯手給予教訓的首選目標之一。

《環球時報》還稱，隨著美國帶動起新一波圍繞台灣問題的挑釁和發難，預示著中國處理這個問題的成本將呈進一步上升之勢，這的確在觸動我們更積極地思考一個問題：是否應該加快徹底解決台灣問題的進程，根除從美日到他們一些小兄弟的這個所謂「籌碼」。至少，這樣的戰略考量正日益變得緊迫。

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責任編輯：連兆鋒