▲ 【大灣區】深圳個稅補貼最高500萬元！香港這些人才北上可申請

為落實國家粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策，吸引境外高端人才和緊缺人才到深圳工作，深圳市人力資源和社會保障局、深圳市科技創新委員會、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局近日聯合印發《深圳市境外高端人才和緊缺人才2020年納稅年度個人所得稅財政補貼申報指南》（下稱《指南》），符合條件的各類高端人才和緊缺人才可按照指引申請個稅補貼，最高補貼標準為500萬元。

根據《指南》，申報者人應滿足以下身份條件之一：香港、澳門永久性居民；赴港澳定居的內地居民（已註銷內地戶籍）；取得香港入境計劃（優才、專業人士及企業家）的香港居民（不包括受養人）；台灣地區居民；外國國籍人士；取得國外長期居留權的回國留學人員；海外華僑。

【大灣區】廣東招港青創業 提供港幣608萬貼息貸款+3.4萬津貼

【大灣區】廣東「派錢」招港青北上就業 額外月給千元津貼

這次申請對象分別為境外高端人才和緊缺人才。高端人才由政府認定，緊缺人才由用人單位自主認定。

高端人才申報者應該符合以下資格條件之一：

國家、省、市重大人才工程入選者。

國家、省、市認定的境外高層次人才。

持有廣東省「人才優粵卡」的人才。

持有外國人來華工作許可證（A類、B類）或外國高端人才確認函的人才。

以上1-3項條款以國家、省、市政府部門核發的證書或相關認定文件為準，相關證書有效期不作為申請限制條件（被撤銷的除外）。

【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠

【大灣區】廣東「派錢」招港青北上就業 額外月給千元津貼

緊缺人才申報者應符合以下資格條件之一：

國家級、省級或市級重大創新平台的科研團隊成員和中層以上管理人員。

高等院校、科研機構、醫院、公共衞生機構中的科研技術團隊成員、中層以上管理人員或承擔市級以上在研重大縱向課題的團隊成員，市級以上重點學科、重點專科等帶頭人，以及醫療衞生技術骨幹人才。

總部企業、世界五百強企業及其分支機構和高新技術企業、大型骨幹企業、上市企業以及「專精特新」企業的中層以上管理人員、科研團隊成員、技術技能骨幹和優秀青年人才。

在深圳市重點發展產業、重點領域就業創業的中層以上管理人員、科研團隊成員、技術技能骨幹和優秀青年人才。

【大灣區】深圳谷消費40條 提建設大灣區國際免稅城

【大灣區】廣東謀夥香港破科技「卡脖子」 建粵港澳聯合實驗室

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外，申報者還需滿足一定的工作條件，包括：

1.在深圳市工作，且符合以下條件之一： （1）與深圳市用人單位簽訂了勞動（聘用）合同。 （2）由境外僱主派遣，境外僱主與深圳市接收單位簽訂了派遣合同。 （3）提供獨立個人勞務，並與深圳市納稅單位簽訂了勞務合同。 2.申報人2020年在深圳市工作天數累計滿90天。 3.申報人工作單位發生變更的，且2020年在符合申報條件的單位工作天數滿90天的，可通過該單位申報，該單位應予以配合。

從納稅條件來看，申報者應當符合以下條件：

1.在深圳市依法納稅，且在深圳市已納稅額大於測算稅額。

2.申報人使用多個不同身份證明登記納稅的，須在稅務部門進行稅務並檔後申報，並提交其他身份證明文件。

3.須授權同意受理機關向相關部門查詢納稅信息。

【大灣區】深珠高鐵將建全程30分鐘 距港珠澳大橋20公里

【大灣區】深圳谷消費40條 提建設大灣區國際免稅城

【大灣區】十四五綱要14次提粵港澳 香港發展路向啟示

大灣區大學落戶東莞2023開課 同國家打科技戰有關？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解