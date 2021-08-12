【大灣區】深圳個稅補貼最高500萬元！香港這些人才北上可申請

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為落實國家粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策，吸引境外高端人才和緊缺人才到深圳工作，深圳市人力資源和社會保障局、深圳市科技創新委員會、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局近日聯合印發《深圳市境外高端人才和緊缺人才2020年納稅年度個人所得稅財政補貼申報指南》（下稱《指南》），符合條件的各類高端人才和緊缺人才可按照指引申請個稅補貼，最高補貼標準為500萬元。
根據《指南》，申報者人應滿足以下身份條件之一：香港、澳門永久性居民；赴港澳定居的內地居民（已註銷內地戶籍）；取得香港入境計劃（優才、專業人士及企業家）的香港居民（不包括受養人）；台灣地區居民；外國國籍人士；取得國外長期居留權的回國留學人員；海外華僑。
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這次申請對象分別為境外高端人才和緊缺人才。高端人才由政府認定，緊缺人才由用人單位自主認定。
高端人才申報者應該符合以下資格條件之一：
緊缺人才申報者應符合以下資格條件之一：
此外，申報者還需滿足一定的工作條件，包括：
1.在深圳市工作，且符合以下條件之一：
（1）與深圳市用人單位簽訂了勞動（聘用）合同。
（2）由境外僱主派遣，境外僱主與深圳市接收單位簽訂了派遣合同。
（3）提供獨立個人勞務，並與深圳市納稅單位簽訂了勞務合同。
2.申報人2020年在深圳市工作天數累計滿90天。
3.申報人工作單位發生變更的，且2020年在符合申報條件的單位工作天數滿90天的，可通過該單位申報，該單位應予以配合。
從納稅條件來看，申報者應當符合以下條件：
責任編輯：鄧國強
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