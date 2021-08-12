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【大灣區】深圳個稅補貼最高500萬元！香港這些人才北上可申請

經濟脈搏 17:41 2021/08/12

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【大灣區】深圳個稅補貼最高500萬元！香港這些人才北上可申請

為落實國家粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策，吸引境外高端人才和緊缺人才到深圳工作，深圳市人力資源和社會保障局、深圳市科技創新委員會、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局近日聯合印發《深圳市境外高端人才和緊缺人才2020年納稅年度個人所得稅財政補貼申報指南》（下稱《指南》），符合條件的各類高端人才和緊缺人才可按照指引申請個稅補貼，最高補貼標準為500萬元。

根據《指南》，申報者人應滿足以下身份條件之一：香港、澳門永久性居民；赴港澳定居的內地居民（已註銷內地戶籍）；取得香港入境計劃（優才、專業人士及企業家）的香港居民（不包括受養人）；台灣地區居民；外國國籍人士；取得國外長期居留權的回國留學人員；海外華僑。

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這次申請對象分別為境外高端人才和緊缺人才。高端人才由政府認定，緊缺人才由用人單位自主認定。

高端人才申報者應該符合以下資格條件之一：

  • 國家、省、市重大人才工程入選者。
  • 國家、省、市認定的境外高層次人才。
  • 持有廣東省「人才優粵卡」的人才。
  • 持有外國人來華工作許可證（A類、B類）或外國高端人才確認函的人才。
  • 以上1-3項條款以國家、省、市政府部門核發的證書或相關認定文件為準，相關證書有效期不作為申請限制條件（被撤銷的除外）。

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緊缺人才申報者應符合以下資格條件之一：

  • 國家級、省級或市級重大創新平台的科研團隊成員和中層以上管理人員。
  • 高等院校、科研機構、醫院、公共衞生機構中的科研技術團隊成員、中層以上管理人員或承擔市級以上在研重大縱向課題的團隊成員，市級以上重點學科、重點專科等帶頭人，以及醫療衞生技術骨幹人才。
  • 總部企業、世界五百強企業及其分支機構和高新技術企業、大型骨幹企業、上市企業以及「專精特新」企業的中層以上管理人員、科研團隊成員、技術技能骨幹和優秀青年人才。
  • 在深圳市重點發展產業、重點領域就業創業的中層以上管理人員、科研團隊成員、技術技能骨幹和優秀青年人才。

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此外，申報者還需滿足一定的工作條件，包括：

1.在深圳市工作，且符合以下條件之一：

（1）與深圳市用人單位簽訂了勞動（聘用）合同。

（2）由境外僱主派遣，境外僱主與深圳市接收單位簽訂了派遣合同。

（3）提供獨立個人勞務，並與深圳市納稅單位簽訂了勞務合同。

2.申報人2020年在深圳市工作天數累計滿90天。

3.申報人工作單位發生變更的，且2020年在符合申報條件的單位工作天數滿90天的，可通過該單位申報，該單位應予以配合。

從納稅條件來看，申報者應當符合以下條件：

  • 1.在深圳市依法納稅，且在深圳市已納稅額大於測算稅額。
  • 2.申報人使用多個不同身份證明登記納稅的，須在稅務部門進行稅務並檔後申報，並提交其他身份證明文件。
  • 3.須授權同意受理機關向相關部門查詢納稅信息。

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責任編輯：鄧國強

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