內地首宗 雲南新冠確診孕婦誕下健康三胞胎

位於中緬邊境的雲南瑞麗市屢次爆發新冠疫情，當地一名感染Delta變種病毒的確診孕婦昨日（11日）順利誕下三胞胎，成為中國首例。三名新生兒羊水、咽拭子、胃液第一次核酸檢測結果均為陰性。

根據中共瑞麗市委員會宣傳部微信公眾號「掌上瑞麗」今天公布的新聞稿，這名29歲的孕婦來自畹町，7月9日因確診感染Delta變種病毒被送到瑞麗市中傣醫院，入院時剛滿妊娠28周，且為重症病患。

孕婦最初為重症病患

新聞稿稱，為此，國務院聯防聯控機制雲南工作組安排國家、省、州專家聯合會診，雲南省衛生健康委員會責調配省、州、市產科、兒科、呼吸等32名醫療人員趕往瑞麗，成立孕產婦多學科聯合診療專班進行治療，防止早產，促進胎兒發育。

新聞稿指出，這名孕婦在約一個月的治療過程中，不再出現高燒、早產徵兆等情況，病情也從重型轉為普通型，並延長胎齡到32周。

8月11日早晨，字女士出現重型膽汁淤積。院方隨即開啟隔離區手術室，醫護人員身著防護服，頭戴全面罩呼吸器，按照三級防護進行剖腹產手術，並在11日上午10時08分，順利誕下三名男嬰，母子平安，也成為中國首例新冠確診患者誕下三胞胎的個案。

這三名新生兒隨即被轉送到中傣醫院新生兒專護病房，目前生命跡象穩定，羊水、咽拭子、胃液第一次核酸檢測結果均為陰性。

診療專班成員、昆明醫科大學第一附屬醫院兒科副主任醫師段江表示，下一步將對新生兒建立餵養機制、維持呼吸穩定、促進生長發育等。

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責任編輯：蒯宇澄

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