【新冠肺炎】Delta疫情嚴峻 全運會「群眾賽事」活動推遲

內地新冠肺炎疫情持續蔓延,國家體育總局決定,推遲舉辦第十四屆全運會「群眾賽事」活動。賽事活動恢復時間另行通知。本屆全運會在陝西舉行。

國家體育總局指,鑑於當前全國多地發現本土新冠肺炎確診病例給疫情防控工作帶來的不確定性和嚴重性,根據《體育總局統籌推進新冠肺炎疫情防控與體育工作領導小組關於進一步加強總局系統體育賽事和活動疫情防控工作的通知》、和7月30日領導小組會議精神,為減少人員流動和聚集帶來的風險,確保人民群眾身體健康和生命安全,經研究,決定推遲舉辦第十四屆全運會群眾賽事活動。

2017年第十三屆全運起 分正式和群眾賽事

國家體育總局要求,第十四屆全運會群眾賽事活動各項目完賽時間,可放寬到全運會閉幕之前。因新冠疫情或安全問題造成未能完成的,列為2022年全國群眾單項體育賽事繼續開展。

全運會全稱「中華人民共和國全國運動會(National Games of the People's Republic of China)」,由國家體育總局主辦,為國內水平最高、規模最大的綜合性運動會,每四年舉辦一次,一般在奧運會結束後一年舉行。

而自2017年第十三全運會開始,大會分正式比賽項目及群眾比賽項目,後者多為一些非主流的體育項目、又或主流項目的特殊年齡組別賽。

正式比賽項目(2017年第十三屆為例):

山地自行車、場地自行車、公路自行車、彈床、藝術體操、花樣游泳、沙灘排球、水球、皮划艇-靜水、跳水、武術散打、武術套路、國際式摔跤、舉重、排球、鐵人三項、網球、跆拳道、乒乓球、壘球、射擊、帆船帆板、橄欖球、賽艇、現代五項、柔道、曲棍球、手球、體操、高爾夫球、足球、劍擊、馬術、BMX小輪車、皮划艇-激流迴旋、拳擊、籃球、棒球、羽毛球、田徑、射箭、游泳。

群眾比賽項目(2017年第十三屆為例):

攀岩,輪滑,羽毛球,乒乓球,龍舟,馬拉松,氣排球,圍棋,象棋,國際象棋,橋牌,國際跳棋,舞龍,柔力球,太極拳,健身氣功,籠式足球,航空航海模型,廣場舞。

