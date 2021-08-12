【新冠病毒溯源】中國官媒用衛星照  「檢閱」美全球生化實驗室（有片）

▲ 【新冠病毒溯源】中國官媒用衛星照 「檢閱」美全球生化實驗室

中美針對新冠病毒溯源的角力不斷升高。中方除一再要求美國開放位於馬里蘭州的美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）等實驗室接受國際調查，近期更利用衛星曝光包括德特里克堡在內，美國位於世界各地的生化實驗室。

新華網、人民網等中國官方媒體12日均報道，近日，新華社徐澤宇工作室與新華社衛星新聞實驗室合作，在海外社交平台推出一則高空「檢閱」美國生化實驗室的視頻，從數十萬米外的太空視角，全景掃描美國在全球25個國家和地區設立的生化實驗室，聲稱「引發海外受眾強烈關注」。

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網絡公開訊息顯示，徐澤宇現年31歲，是新華社對外部海外社交媒體採編室記者。今年3月全國兩會期間，徐澤宇曾因稱西方媒體利用濾鏡，「醜化」中國形象而受到關注；在中國輿論場，有人甚至譽其為「國際網紅」。

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徐澤宇（Xu Zeyu）的臉書是在7月28日發布這則約7分鐘長的影片。截至12日下午4時30分，徐澤宇臉書這則視頻有超過1,250人點讚，111次分享。新華網則報道，這則視頻總瀏覽量已超過600萬次，互動20多萬次。

徐澤宇批評美國生化實驗室

新華網指出，最近，美國一些政客對武漢病毒研究所「一味造謠抹黑」，聲稱這裡是新冠肺炎疫情的發源地。與此同時，美國在世界各地部署的生化實驗室頻繁爆發安全事故，美國政府卻拒絕國際社會進行調查。

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徐澤宇在臉書上表示，近20年來，美國一直拒絕重啟「禁止生物武器公約」核查議定書的談判。這一做法或許正是美國掩蓋其秘密的最佳選擇。

影片首先透過衛星曝光德特里克堡（Fort Detrick）實驗室布局，並指出光是在前蘇聯位於中東地區的幾個國家內，至少就有27座美國的生化實驗室，連南韓境內都有4座。

影片最後並質問：為何美國要在全世界建立這麼多生化實驗室，由軍方主導？這些實驗室是否符合安全規範？是否曾經發生洩漏事故？

責任編輯：鄧國強

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