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蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌

社會熱點 09:38 2021/08/13

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據英國天空新聞台報道，東京奧運會男子4x100米接力賽銀牌得主英國隊成員吉津杜·烏賈因涉嫌使用興奮劑而被停賽。一旦得到證實，中國男子接力隊即可遞補拿到一枚銅牌，將創造中國田徑隊新歷史，亞洲飛人蘇炳添同樣可圓夢。

英國隊成績或被取消

國際興奮劑檢測機構表示，相關樣本是在該運動員於8月6日參加東京奧運會男子4x100米決賽後收集的。兩天後，實驗室報告了結果。目前，烏賈有權要求對他的B樣本進行分析。

在東京奧運會上，烏賈與另外3名隊友一起，為英國贏得男子4x100米接力賽亞軍。

這次一共有四名奧運選手檢測樣本呈陽性的結果被公布，另外還有肯尼亞短跑運動員奧蒂諾-奧迪安博的合成代謝類固醇檢測呈陽性，格魯吉亞鉛球運動員貝尼克-阿布拉米安的類固醇和激素藥物檢測呈陽性，巴林1500米賽跑運動員薩迪克-米庫的輸血檢測呈陽性。

世界田聯誠信部門表示，已開始對這四名運動員進行臨時性禁賽的紀律處分，他們還在等待最終的完全調查，以查明這些選手是否違反了興奮劑規定。

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按照相關的興奮劑檢測程序，涉案運動員也有權要求對B瓶樣本進行復查。而《世界田徑反興奮劑規則》規定，如果接力隊運動員被查出涉藥，接力隊將自動被取消參加該項目的資格，並對接力隊造成所有後果，包括沒收所有頭銜、獎項、獎牌，積分、獎金和出場費。

加拿大隊有望獲銀牌 中國隊摘銅

有報道指，如果烏賈的禁令得到維持，英國隊所獲的銀牌將被剝奪，移交給排名第三的加拿大隊，而原來排名第四的中國隊將獲銅牌。

中國隊一至四棒接力分別是湯星強、謝震業、蘇炳添及吳智強，他們在初賽中跑出37.92秒，力壓加拿大及意大利，以小組首名晉級，初賽總成績也是僅次牙買加，為第二快時間。

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其中，31歲的蘇炳添是亞洲飛人，今屆在100米準決賽跑出創亞洲紀錄的9.83秒，以最佳成績入決賽，可惜他在準決賽已經用盡體力，未能再突破，到決賽跑出9.98秒，以第6名完成。在賽後采訪中，蘇炳添說，自己通過多年以來的努力，終於站在了100米（決賽）跑道上面，「我覺得我完成了自己的夢想，也完成了中國短跑歷代以來前輩們給予我們年輕一輩的囑咐。」

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責任編輯：尹航

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