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積水最深達5米 湖北柳林鎮極端強降雨已致21死（有片）

社會熱點 10:28 2021/08/13

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湖北多地遭遇強降雨天氣。隨縣柳林鎮受災嚴重，當地鎮區三面環山，平均積水深度達3.5米，最深處達5米。此輪強降雨造成柳林鎮8,000余人受災，21人死亡、4人失聯。

據央視新聞報道，從11日21時至12日9時，柳林鎮累計降雨503毫米，12日4時至7時降雨量達373.7毫米，5時、6時連續兩個小時降雨量超過100毫米，均為有氣象記錄以來的歷史極值。

據初步排查，此輪強降雨造成柳林鎮8,000余人受災，21人死亡、4人失聯；受淹、受損房屋商鋪2,700余間，其中倒塌221間；衝毀道路11.3公裡、橋梁63座、電力通信線杆725根，鎮區電力、通訊中斷，災情損失還在進一步核實統計之中，救援搶險工作正有序推進。

另據《南方日報》，有居民稱，洪水來臨的那一刻，他看見鄰居爬到電線桿上，但後來電線桿亦被洪水沖斷，鄰居被沖走，他卻沒辦法施救。他形容，「我們從來沒見到過這麼大的洪水，一般漲水最深也就一米深，這次洪水最高有三四米深，把街上的車全都衝跑了，那種半掛車都被掀翻了。當時我們就往2樓跑，水最大的時候，大概還有一尺深就漲到2樓了，外面全部是一片汪洋。」

武漢中心氣象台首席預報員陳璇介紹，本輪降水會持續到13日夜間，主要的降水落區在鄂西南、鄂東北以及鄂東南地區，預計武漢、恩施、黃岡、黃石、鹹寧、鄂州等地有大到暴雨，局部大暴雨。武漢市12日夜間到13日上午仍有大到暴雨，局部大暴雨；13日下午之後，降水會逐漸減弱，後期主要以陣性降水為主。

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責任編輯：尹航

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