▲ 秦剛晤美副卿釋惟一正面訊號：中美願續保持對話

中美關係緊張不斷升級之際，新任中國駐美大使秦剛當地時間周四（13日）前赴美國國務院，與美國副國務卿舍曼會晤，雙方對會談內容保持低調，但同時釋出一個訊號，兩國願繼續保持對話溝通。

曾任中國副外長的秦剛7月28日赴美履新，上任甫滿2周。他周四前往美國國務院，與身為國務院第2把交椅的舍曼（Wendy Sherman）見面，是接任駐美大使職務以來首度與美方高層面對面接觸。

中國駐美大使館在會晤後發出一則僅188字的簡短公告，其中，秦剛表示，當前中美關係站在新的十字路口，他將按照兩國元首今年除夕通話的精神，加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。

公告指，雙方並就共同關心的問題交換意見，同意繼續保持密切對話溝通。

秦剛：台灣問題在中美關係最敏感

新華社發自華盛頓的報道則形容，秦剛與舍曼「深入、坦誠地交換了意見」。秦剛在會後對中方媒體表示，雙方談得「很深入，也很坦誠」，充分交換了意見；雙方一致認為，中美雙邊關係非常重要，要透過對話溝通解決問題，管控好分歧和矛盾，改善兩國關係。

秦剛又指，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」。

舍曼會後在推特（Twitter）上表示，她在會中歡迎秦剛來到華府，並利用雙方會面機會，檢視她上個月與中國官員會晤提及的議題。她強調，「我們仍致力於持續對話。」

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舍曼雖未透露更多關於兩人談話的細節，但她7月26日在天津與中國國務委員兼外交部長王毅會晤期間，被中國視為敏感紅線議題她幾乎全部提及，包括台海、香港及新疆等。

舍曼未透露兩人談話細節

根據舍曼會後的發言，她這次與秦剛的會面，有很大的機率也觸及上述議題。

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中美近年進入全面競爭，關係也因人權、新冠疫情、知識產權、網絡安全、及諜報工作等問題急速惡化。美國頻頻對中國祭出制裁措施，中方也屢作出反制，外界擔心中美關係持續惡化，牽動全球政治、經濟大局。

但觀察者指，從秦剛及舍曼都重申願保持對話溝通，反映中美都有管控分歧的期望，是今次會談的關鍵訊號。

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責任編輯：鄧國強

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