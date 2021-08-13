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【補習禁令】內地教育「雙減」第一滴血？傳華爾街英語下周破產

經濟脈搏 11:27 2021/08/13

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內地發佈教育「雙減」政策－－即減輕學生作業負擔、校外培訓負擔的政令後，校外培訓行機構大受打擊。內媒《第一財經》報道，進入中國市場21年的「華爾街英語」北區銷售負責人，已通知各中心分校校長，公司將於下周正式宣布破產，要求各校長通知分校員工，盡快辦理離職手續。華爾街英語方面暫未有具體回應。

第一財經引述資深員工消息，華爾街英語自新冠疫情爆發後便持續關店，「雙減」政策算是「最後一根稻草」。

另一名員工也向《華夏時報》透露，已經三個月沒有拿到工資，有很多員工已提出離職申請。

華爾街英語是以線下教育為主的語言培訓機構，在1972年於意大利創立，為國際性成人英語培訓品牌。自2000年進入中國市場以來，一度在中國11個城市開設71家學習中心。

據員工透露，華爾街英語中國公司員工數量最多時曾超過3,000人，但中國續裁員後，目前僅剩1,000人左右；全國門市也相繼關閉，現存數量不到30間。

內地華爾街英語多間門市關閉，傳將於下周宣佈破產。（《第一財經》圖片》）

第一財經指出，「雙減」政策發布後，業界曾有觀點認為，成人教育、職業教育等可能有機會成為「新風口」。但現實情況是，資本正在撤出補教業，教育行業的細分業務均受到波及。

內地出台的「雙減」政策，即要求減輕學生作業負擔和校外培訓負擔。其中提出要全面規範管理校外培訓機構，堅持從嚴治理，對存在不符合資質、管理混亂、借機斂財、虛假宣傳、與學校勾連牟利等問題的機構，要嚴肅查處；另要求明確培訓機構收費標準，加強預收費監管，嚴禁隨意資本化運作，不能讓良心的行業變成逐利的產業。

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此外，政策列明學科類培訓機構登記為非營利性機構、不得上市融資、嚴禁佔用節假日休息日及寒暑假組織學科類培訓，令校外培訓機構遭遇重擊。

在今年6月，內地市場監管總局就對規模較大、知名度較高、消費者投訴舉報較多的校外培訓機構，展開突擊現場檢查，並對新東方、精銳教育、華爾街英語、噠噠英語等13家校外培訓機構予以「頂格罰款」。

責任編輯：易燕丹

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