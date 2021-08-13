【新冠肺炎】世衛促共享疫情數據 中方：反對新冠溯源政治化

世界衛生組織12日呼籲所有政府合作，加快新型冠狀病毒肺炎溯源調查，並促請中國分享早期新冠病毒病例的原始數據。中國外交部周五（13日）舉行「新冠病毒科學溯源專題吹風會」。外交部副部長馬朝旭表示，世界衛生組織（WHO）秘書處在未與成員國充分協商下，提出第二階段溯源工作計劃。中方認為這並非基於「中國—世衛組織聯合研究報告」，反對溯源問題政治化。

WHO日前提出應對新冠病毒溯源在中國內地展開第二階段調查，包括對武漢所有的市場和實驗室。國家衛健委曾在7月中旬明確表示拒絶WHO提出的新冠溯源第二階段調查計劃。

中方向發展中國家提供約8億劑疫苗

據澎湃新聞報導，馬朝旭指出，現在已經有70多個國家通過致函WHO秘書長、發表聲明或者照會等方式，表明支持「中國-世衛組織溯源聯合研究報告」，反對溯源問題政治化。

馬朝旭也稱，世界上100多個國家和地區的300多個政黨、社會組織和智庫向WHO秘書處提交聯合聲明，呼籲WHO客觀公正地開展新冠病毒溯源研究，堅決反對溯源問題政治化。

他說，中方認為這些「正義」的聲音應該也必須受到重視。病毒沒有國界，疫情不分種族，中國和世界各國一樣都是疫情的受害者，都希望儘快找到病毒的源頭，及早阻斷疫情傳播。溯源合作必須堅持科學的方向，必須反對政治化。

馬朝旭又說，中國至今已向全世界100多個國家，特別是發展中國家提供約8億劑疫苗，以實際行動踐行將中國疫苗作為全球公共產品的承諾。

世衛促中國共享疫情數據

WHO發表聲明，強調需要有關新冠病毒的所有數據來調查中國實驗室可能泄漏的假設，並敦促包括中國在內的所有國家共享早期病例的數據。

WHO指，了解疫情源頭至關重要，獲取數據絕對不應該是政治問題；共享數據並允許覆檢樣本，無非是要快速推進病毒溯源的研究。

▲ 中國外交部副部長馬朝旭

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責任編輯：李冰琪

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