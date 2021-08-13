  • 28°C
香港時間 : 2021813日 (五) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全紅嬋奪金光宗耀祖  湛江全氏宗親傳破例為她立牌位

社會熱點 13:02 2021/08/13

分享：

全紅嬋奪金光宗耀祖  湛江全氏宗親傳破例為她立牌位

東京奧運會上，中國14歲跳水小將全紅嬋以接近美的表現，奪得女子10米跳台金牌，震撼中外體壇。她一時間成為全國最紅明星，有內地媒體指，全紅嬋家鄉湛江市的「全氏總支本家（即宗親）」擬破例為她－－女性立牌位，讓她加入宗祠。

全紅嬋奪金後，各路人馬湧到她老家「慶祝」，當中不乏「抽水」蹭熱度的網紅或企業，當地政府急呼籲粉絲別打擾全紅嬋家人休息。

而內地媒體最新傳出的是，全紅嬋老家的廣東省湛江市全氏總支本家（類似宗親會），要追認全紅嬋為26世孫，還要修訂家譜、立門族牌位、匾額、讓全紅嬋這支門第加入到本家宗祠，未來她將會獲得獨立牌位。

打破男丁專美？全紅嬋可能入祠堂

中國傳統宗族文化裡，祠堂一般不為女性立牌、女性名字不入族譜，原因是認為女性的一生需經歷為人女、為人妻到為人母，外嫁後便是外姓人。

郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋

全紅嬋的14歲人生夢想曝光  原來想開這般店子

因此今次如為全紅嬋在祠堂立牌、開族譜，可說是非常破例的做法。但有社交媒體輿論認為湛江市全氏宗親這樣做，其實也是功利主義、甚至是插一腳「蹭熱度」。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

全紅嬋老家位於湛江市麻章區邁合村，村子建於明朝正德年間，多為瓦房，有幾處代表性民居，建於清朝，如「慶雲」古屋、「明德」民居、「司教第」民居、「好武」民居等，至今建築原風貌保持完好。

一名全姓村民告訴記者，在清朝康熙時期，全氏祖先全茂仲，曾經是庚辰科賜進士及第欽點藍翎侍衛，是一個武都尉，派守於清宮門。

「全紅嬋家裡也不算富裕，但是她通過自己的努力，成為了廣東的驕傲，中國的驕傲，也是我們村的驕傲。村里的其他小孩子們，如果努力，也能走出去」一名村民說道。

全紅嬋是怎樣煉成的？啟蒙教練：天賦＋努力＋時運

全紅嬋這樣苦練「水花消失術」！10米跳水衝力 痛如摑一巴

【全紅嬋奪金】德奧委主席批中國派兒童參奧 卻被揭德國一選手也14歲

【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著

【東京奧運】全紅嬋父：我不取分毫捐贈  只對女兒有一個盼望

【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
2021/08/12
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
全紅嬋是怎樣煉成的？啟蒙教練：天賦＋努力＋時運
2021/08/11
全紅嬋是怎樣煉成的？啟蒙教練：天賦＋努力＋時運
全紅嬋「微笑童年」照片曝光 跟小朋友們打麻將（多圖）
2021/08/10
全紅嬋「微笑童年」照片曝光 跟小朋友們打麻將（多圖）
全紅嬋這樣苦練「水花消失術」！10米跳水衝力 痛如摑一巴
2021/08/10
全紅嬋這樣苦練「水花消失術」！10米跳水衝力 痛如摑一巴
【東京奧運】全紅嬋這樣簽名 此事竟一度上了微博熱搜
2021/08/10
【東京奧運】全紅嬋這樣簽名 此事竟一度上了微博熱搜

你可能感興趣

郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
12:48 2021/08/12
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
全紅嬋是怎樣煉成的？啟蒙教練：天賦＋努力＋時運
14:33 2021/08/11
全紅嬋是怎樣煉成的？啟蒙教練：天賦＋努力＋時運
全紅嬋「微笑童年」照片曝光 跟小朋友們打麻將（多圖）
20:37 2021/08/10
全紅嬋「微笑童年」照片曝光 跟小朋友們打麻將（多圖）
網絡文化 運動員 運動 水上運動 體育人物 體育賽事 體育場地 網紅 體育項目 運動

下一篇文章

【Delta疫情】內地添47本土確診 孫春蘭赴揚州調研指揮抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌（組圖）
蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌（組圖）
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警
九把刀外母最可能猝死原因 「主動脈剝離」究竟幾可怕
九把刀外母最可能猝死原因 「主動脈剝離」究竟幾可怕
蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事
蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事
《掃毒2》遭內地導演指稱「抄襲」 劉德華等被索償1億人民幣
《掃毒2》遭內地導演指稱「抄襲」 劉德華等被索償1億人民幣