▲ 全紅嬋奪金光宗耀祖 湛江全氏宗親傳破例為她立牌位

東京奧運會上，中國14歲跳水小將全紅嬋以接近美的表現，奪得女子10米跳台金牌，震撼中外體壇。她一時間成為全國最紅明星，有內地媒體指，全紅嬋家鄉湛江市的「全氏總支本家（即宗親）」擬破例為她－－女性立牌位，讓她加入宗祠。

全紅嬋奪金後，各路人馬湧到她老家「慶祝」，當中不乏「抽水」蹭熱度的網紅或企業，當地政府急呼籲粉絲別打擾全紅嬋家人休息。

而內地媒體最新傳出的是，全紅嬋老家的廣東省湛江市全氏總支本家（類似宗親會），要追認全紅嬋為26世孫，還要修訂家譜、立門族牌位、匾額、讓全紅嬋這支門第加入到本家宗祠，未來她將會獲得獨立牌位。

打破男丁專美？全紅嬋可能入祠堂

中國傳統宗族文化裡，祠堂一般不為女性立牌、女性名字不入族譜，原因是認為女性的一生需經歷為人女、為人妻到為人母，外嫁後便是外姓人。

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因此今次如為全紅嬋在祠堂立牌、開族譜，可說是非常破例的做法。但有社交媒體輿論認為湛江市全氏宗親這樣做，其實也是功利主義、甚至是插一腳「蹭熱度」。

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全紅嬋老家位於湛江市麻章區邁合村，村子建於明朝正德年間，多為瓦房，有幾處代表性民居，建於清朝，如「慶雲」古屋、「明德」民居、「司教第」民居、「好武」民居等，至今建築原風貌保持完好。

一名全姓村民告訴記者，在清朝康熙時期，全氏祖先全茂仲，曾經是庚辰科賜進士及第欽點藍翎侍衛，是一個武都尉，派守於清宮門。

「全紅嬋家裡也不算富裕，但是她通過自己的努力，成為了廣東的驕傲，中國的驕傲，也是我們村的驕傲。村里的其他小孩子們，如果努力，也能走出去」一名村民說道。

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責任編輯：鄧國強

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