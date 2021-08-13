【Delta疫情】內地添47本土確診 孫春蘭赴揚州調研指揮抗疫

▲ 內地添47本土確診 孫春蘭赴揚州調研指揮抗疫

內地新冠肺炎疫情暫稍緩和，昨日（12日）新增47宗本土確診病例，涉及5省，包括江蘇、河南、湖北、湖南及雲南。江蘇揚州疫情處於集中爆發期，國務院副總理孫春蘭赴揚州指導抗疫工作，另到醫學觀察點、農貿批發市場及疾控中心等地調研。

據國家衛健委通報，昨日（12日）新增99宗新冠病毒確診個案，本土病例佔47宗，分布以江蘇26宗為最多，河南14宗，湖北4宗，湖南2宗，雲南1宗；另有52宗境外輸入病例，由河南通報17宗，廣東及雲南各9宗，廣西7宗，上海5宗，四川2宗，遼寧、山東及陝西各1宗。

此外，再多34宗無症狀感染病例，本土佔5宗，由湖北報告3宗，河南報告2宗；境外輸入則有29宗。

隨著北京市疫情降溫，海澱區甘家口街道賞竹閣小區等5個小區於今日（13日）凌晨正式解除封閉管控。

北京發佈新接種人員工作指引

不過，5個社區解封後並不代表解除防控管理，仍需嚴格實行防疫措施，包括出入口24小時值守，所有居民憑證出入，及外來人員嚴格落實測溫、查證、掃碼、登記等防控措施。

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此外，北京市疾控中心日前發布新版預防接種工作人員健康管理及工作要求指引。根據指引，居住社區21天內發生疫情的人員，原則上不得參加接種工作；14天內有發熱、咳嗽、乏力、腹瀉、嗅覺味覺異常等相關症狀的人員，不得參與接種工作。

在江蘇，新增26宗本土確診，由揚州通報25宗，南京通報1宗。全省累計報告760宗本土確診病例，其中揚州510宗，南京235宗，淮安12宗，宿遷3宗。

孫春蘭：再堅持一下就能把控疫情

揚州疫情未「斷尾」，社區出現廣泛傳播，增加疫情防控難度。國務院副總理孫春蘭周三（11日）起，一連兩日在揚州深入集中醫學觀察點、農貿批發市場、疾控中心等進行調研及指導疫情防控工作，強調要嚴格落實防控措施，做好集中醫學隔離並防止交叉感染，堵住防控漏洞，嚴防出現聚集性疫情，盡快遏制疫情擴散勢頭。

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孫春蘭亦與疾控人員就核酸檢測、流調溯源、監測預警等工作進行交流，望通過此次疫情防控，研究如何加強基層公共衛生管理。

孫春蘭表示，疫情讓揚州遇到暫時困難，只要再繼續堅持一下，就能很快把疫情控制住，讓揚州恢復生機和活力。

責任編輯：易燕丹

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