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【Delta疫情】國家衛健委指明漏洞：打針後不戴口罩的僥倖心理

社會熱點 13:33 2021/08/13

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內地7月20日爆發的新一輪本土疫情延燒至今，國家衛健委今天公布戴口罩指引，指出公眾防護意識減退，存在接種疫苗後就不用再戴口罩等麻痹思想和僥幸心理，在落實防疫措施和個人防護方面出現漏洞。

國家衛生健康委員會今天在官網公布2021年8月版「公眾和重點職業人群戴口罩指引」、「重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情常態化防控相關防護指南」。

根據官網公告問答，今年7月以來，因境外移入引發Delta變異株本土聚集性疫情，已先後波及多個省份，疫情傳播風險進一步增大。受長期持續疫情影響，「公眾以及相關從業人員的防護意識減退，存在接種疫苗後就不用再戴口罩等麻痺思想和僥倖心理，在落實防疫措施和個人防護方面出現漏洞」。

問答也提到，近期一些城市的疫情與旅遊景點開放或半開放演出場所密切相關，可能原因是在此類場所公眾放鬆個人防護，同時場所未有效控制觀眾數量，增加爆發聚集性疫情的風險；機場、境外和境內航班清潔人員和機場司機等高風險職業人員，也是近期疫情暴露出的薄弱環節。

因此，這次公布的指引要求，普通公眾處於人員密集的露天廣場、劇場和公園等室外場所時，也需要戴口罩。主要涉及境外輸入和污染傳播高風險崗位、醫療機構工作人員和公共場所服務人員等三類人群，則被要求配戴醫療口罩或更高防護級別口罩等。

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責任編輯：尹航

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