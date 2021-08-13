▲ 密集恐懼症慎入！鄭州災後現超震撼「汽車墳場」（多圖）

河南省鄭州上個月遭雨災侵襲，單單鄭州報告死亡人數已達292人，事後當局安排被浸壞的車輛，拖到市郊一處臨時停車場，數千計沾滿泥濘的泡水車存放於此，彷如超級「汽車墳場」。

法新社形容由此可見洪災威力之大，而中國官媒近日報道，會有至少23.8萬輛受損車被送「汽車墳場」。

法新社報道，十年來最致命的洪災7月中重創河南省各地，造成全省超過300人喪生、其中鄭州佔292人，大量車輛和建築物受損，這個區域正在災後重建。鄭州一名王姓居民說，「水漲上來時，我們被迫棄車離開」。

官曝23.8萬輛車「殉職」 集中處理保險

河南銀保監局副局長馬超10日向中央電視台說，將陸續有至少23.8萬輛受損車，被送往鄭州郊區的「汽車墳場」。

而內地媒體報道，位於鄭州市東四環附近的災害淹損車輛停車場內，目前已停放超4500部車，從空中鳥瞰，密密麻麻的車輛整齊排放在場中。

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現場工作人員表示，停車場內的車輛都是保險公司委託停放，車損情況有輕有重，「保險公司之後會進行統一詢價處置，中標者可以自行開走，車損嚴重可直接進行報廢，車損較輕者維修後再進行銷售」。

鄭州7月中旬短短3天降下相當於一年的雨量創紀錄，數十人因受困地鐵車廂、地下停車場和隧道罹難。

投資集團高盛（Goldman Sachs）在7月一份報告中說，數以千計車輛和建築物受損後，這場洪災的保險索賠總額可能高達17億美元、折合132.3億港元創新高。

洪災造成經濟損失逾1600億港元

地方政府上周表示，洪災造成的經濟損失暴增至206.5億美元、折合逾1600億港元以上，並承諾迅速賠償；但有人批評，過程慢得讓人受不了。

前述失去愛車的王姓居民說：「現在取得賠償已經成了一個真正令人頭疼的問題，需要填寫數十種表格」。

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責任編輯：鄧國強

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