  • 30°C
香港時間 : 2021813日 (五) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

密集恐懼症慎入！鄭州災後現超震撼「汽車墳場」（多圖）

社會熱點 14:08 2021/08/13

分享：

密集恐懼症慎入！鄭州災後現超震撼「汽車墳場」（多圖）

河南省鄭州上個月遭雨災侵襲，單單鄭州報告死亡人數已達292人，事後當局安排被浸壞的車輛，拖到市郊一處臨時停車場，數千計沾滿泥濘的泡水車存放於此，彷如超級「汽車墳場」。

法新社形容由此可見洪災威力之大，而中國官媒近日報道，會有至少23.8萬輛受損車被送「汽車墳場」。

法新社報道，十年來最致命的洪災7月中重創河南省各地，造成全省超過300人喪生、其中鄭州佔292人，大量車輛和建築物受損，這個區域正在災後重建。鄭州一名王姓居民說，「水漲上來時，我們被迫棄車離開」。

官曝23.8萬輛車「殉職」 集中處理保險

河南銀保監局副局長馬超10日向中央電視台說，將陸續有至少23.8萬輛受損車，被送往鄭州郊區的「汽車墳場」。

而內地媒體報道，位於鄭州市東四環附近的災害淹損車輛停車場內，目前已停放超4500部車，從空中鳥瞰，密密麻麻的車輛整齊排放在場中。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

積水最深達5米 湖北柳林鎮極端強降雨已致21死（有片）

【Delta疫情】鄭州雨災後爆疫情 首輪核酸篩出上百病例

現場工作人員表示，停車場內的車輛都是保險公司委託停放，車損情況有輕有重，「保險公司之後會進行統一詢價處置，中標者可以自行開走，車損嚴重可直接進行報廢，車損較輕者維修後再進行銷售」。

鄭州7月中旬短短3天降下相當於一年的雨量創紀錄，數十人因受困地鐵車廂、地下停車場和隧道罹難。

投資集團高盛（Goldman Sachs）在7月一份報告中說，數以千計車輛和建築物受損後，這場洪災的保險索賠總額可能高達17億美元、折合132.3億港元創新高。

洪災造成經濟損失逾1600億港元

地方政府上周表示，洪災造成的經濟損失暴增至206.5億美元、折合逾1600億港元以上，並承諾迅速賠償；但有人批評，過程慢得讓人受不了。

前述失去愛車的王姓居民說：「現在取得賠償已經成了一個真正令人頭疼的問題，需要填寫數十種表格」。

鄭州雨災遇難者暴增至292  河南全省損失逾1100億

【鄭州水災】鄭州地鐵遇難者增至14人 民眾「頭七」獻花

鄭州滿地是水最缺卻是食水！買不到水被迫喝紅牛（多圖）

鄭州雨災母女被困廢墟 母親遇難時仍保持托舉姿勢

鄭州一隧道抽走積水 被淹車輛露出堆積如山 場面驚人（有片）

鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【內地疫情】孫春蘭促遏制擴散 鄭州全市小區閉環管理
2021/08/06
【內地疫情】孫春蘭促遏制擴散 鄭州全市小區閉環管理
【Delta疫情】鄭州雨災後爆疫情 首輪核酸篩出上百病例
2021/08/05
【Delta疫情】鄭州雨災後爆疫情 首輪核酸篩出上百病例
鄭州雨災遇難者暴增至292 河南全省損失逾1100億
2021/08/02
鄭州雨災遇難者暴增至292 河南全省損失逾1100億
【新冠疫情】增53宗本土確診分佈8省：鄭州全員核酸檢測 張家界半封城
2021/08/01
【新冠疫情】增53宗本土確診分佈8省：鄭州全員核酸檢測 張家界半封城
鄭州雨災後再遇疫情：28人確診新冠 涉醫院保潔及醫護
2021/07/31
鄭州雨災後再遇疫情：28人確診新冠 涉醫院保潔及醫護

你可能感興趣

【內地疫情】孫春蘭促遏制擴散 鄭州全市小區閉環管理
18:05 2021/08/06
【內地疫情】孫春蘭促遏制擴散 鄭州全市小區閉環管理
【Delta疫情】鄭州雨災後爆疫情 首輪核酸篩出上百病例
15:23 2021/08/05
【Delta疫情】鄭州雨災後爆疫情 首輪核酸篩出上百病例
鄭州雨災遇難者暴增至292 河南全省損失逾1100億
17:56 2021/08/02
鄭州雨災遇難者暴增至292 河南全省損失逾1100億
災難 汽車 電視台 保險公司 經濟 災禍種類 水災 中國銀行保險監督管理委員會 鄭州市 河南省

下一篇文章

【Delta疫情】國家衛健委指明漏洞：打針後不戴口罩的僥倖心理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

《掃毒2》遭內地導演指稱「抄襲」 劉德華等被索償1億人民幣
《掃毒2》遭內地導演指稱「抄襲」 劉德華等被索償1億人民幣
蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事
蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警
九把刀外母最可能猝死原因 「主動脈剝離」究竟幾可怕
九把刀外母最可能猝死原因 「主動脈剝離」究竟幾可怕
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌（組圖）
蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌（組圖）