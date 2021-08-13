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【中美角力】美日印澳對話將首提台海 中方曾批「可說是自說自話」

國情動向 14:46 2021/08/13

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美國國務院表示，由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」，將舉行高層官員視像會議。會上除檢視如何強化對抗假訊息、促進人權等領域合作，更談論台海和平安全的重要性。

中國外交部稍早前評論美日台戰略對話時，曾直指「其可以說是自說自話。無論形式還是內容，都是負面的、錯誤的，事實上也是老調重彈、無人問津。」

中方又強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國的國家統一、民族復興大勢不可阻擋。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。任何製造「兩個中國」、「一中一台」的企圖都是螳臂當車，註定失敗。

外交部多次闡明，台灣問題涉及中美關係、中日關係政治基礎。美方和日方都有責任有義務恪守同中國之間的有關雙邊政治文件原則，及就台灣問題向中方所作鄭重承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

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美國國務院在聲明中指，這場視像會議是延續今年3月12日四方安全對話（Quad）領袖峰會達成的歷史性討論基礎，與會官員檢視如何在共同關注領域強化合作，包括區域戰略挑戰、對抗假訊息、促進人權與民主、強化聯合國等國際組織，以及支持印太區域易遭脅迫的國家。

聲明又表示，會中討論台灣海峽和平與安全的重要性，也觸及緬甸危機。與會者重申支持東盟中心性，並強調國際社會應持續合作，終結印太區域新冠疫情，促進經濟復甦。

據報，這是美國總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來，四方安全對話會議首度提及台海議題。此前，3月領袖峰會會後聯合聲明，僅廣泛強調4會員國致力確保區域自由、開放、具包容性與健全，並以民主價值作為基礎，不受脅迫約束。

責任編輯：易燕丹

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