【科技戰】日媒：中國學術論文超美國　材料化學等五大領域居首

據日本經濟新聞報道，日本文部科學省的研究所8月10日近日發佈了最新報告，顯示在研究人員的引用次數進入前10％的「受關注論文」篇數上中國首次超過美國。按領域來看，在8個領域中，中國在材料科學、化學和工學等5個領域排在首位。在學術研究競爭中，中國開始與美國並駕齊驅，產業競爭力的逆轉也逐漸帶有現實意味。

科學論文篇數是衡量一國研究開發活躍程度的基本指標。日本文部科學省科學技術與學術政策研究所根據英國調查公司Clarivate的資料，計算和分析了主要國家平均3年的論文篇數等。中國不僅在學術研究的數量上，在品質方面也在提升實力的態勢明顯。

報道指，調查受關注論文的篇數發現，中國2018年（2017～2019年平均）為4萬219篇，超過美國的3萬7124篇，躍居首位。雖然美國也比2008年增加3％，但中國激增至約5.1倍。從份額來看，中國為24.8％，美國為22.9％，遠超居第3位的英國（5.4％）。

頂尖論文中 中美份額趨近

即使是受關注論文中處於前1％的「頂尖論文」，中國的份額也達到25％，逼近美國的27.2％。日本文部科學省科學技術與學術政策研究所的負責人針對今後前景指出，「中國目前的勢頭顯示出超越美國的態勢」。

按領域觀察受關注論文的全球份額，在材料科學領域，中國為48.4％，明顯超過美國（14.6％）。化學為39.1％（美國為14.3％），工學為37.3％（美國為10.9％），中國在總計5個領域排在首位。

美國則在臨床醫學（34.5％）和基礎生命科學（26.9％）領域排在首位。在生物領域優勢明顯，但在關係到產業競爭力的領域，中國顯示出強勢。

從整體論文篇數來看，中國繼去年的統計之後仍排在首位，超過美國。中國為35萬3174篇，而美國為28萬5717篇，差距從2020年調查時的約2萬篇擴大至約7萬篇。

中國研究人員數量世界第一

研究人員數量方面，截至2019年，中國研究人員數量為210.9萬人，居於世界第一，與前一年度比增長了13%。日本至2020年僅有68.2萬人的研究人員，次於中國和美國位居第三，但僅比前一年增長了0.5%。

李克強：國際環境變化大 中國急需加強基礎研究

責任編輯：李冰琪

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