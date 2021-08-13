▲ 【Delta疫情】被問中國會一直不開國門？中國抗疫大將：這是傻問題

全球新冠肺炎疫情的陰雲仍未散去，Delta病毒持續在內地肆虐，內地防疫究竟該「清零」或「與病毒共存」出現分歧，甚至演變為政治議題。中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光接受鳳凰網財經《封面》訪問時表示，「清零」和「與病毒共存」這兩者並不矛盾。

曾光認為，中國當下採取「病毒清零」是因為清零對中國有利，但隨著世界局勢變化，中國也是要變的，「當清零的紅利不再存在的時候，我們就不會清零了」。

曾光表示，「與病毒共存」是人類和病毒鬥爭的最終結局。長遠來看，人類不是把病毒消滅了，而是與病毒共存。

曾光：「清零」和「與病毒共存」不矛盾

但他也提出，在打開國門這件事上，不要做那個先「吃螃蟹」的人。 「比如英國，你打開就打開吧，你現在就想吃這個螃蟹，那你吃吧。我觀察你現在把國門都打開以後，你會怎麼辦？經驗是我們要學的，教訓是要避免的」。

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在被問到：現在如果全球只有中國努力清零，別的地方做不到的話，難道中國一直不打開國門？曾光表示，「這是個傻問題」。中國清零是有利，不是有弊，中國是站在世界上的一個高地來看這問題的，怎麼進入窪地了呢？

中國為何要堅持清零？曾光稱，這因為周圍疫情不穩定，中國現在疫苗接種得還不夠，疫苗更新換代也還沒完成；未來隨著形勢的變化，中國肯定也會變的。

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但曾光也表示，「共存」是人類和病毒鬥爭的結局，最後的結果不是把病毒消滅了，而是和病毒共存，這是長遠的。

中國防疫不會一直堅持清零 要看紅利

曾光說，中國不會一直清零，當清零的紅利不再存在的時候，中國就不會清零了。「這是隨著戰局的發展，不要拿著現在的政策來衡量以後的中國，敵變我變，環境變，中國是要變的」。但他也強調，「我不主張中國率先打開國門，我主張中國先看他們」。

在此之前，上海抗疫專家張文宏被詢問接種新冠疫苗後，有沒有可能再次感染新冠病毒時，他曾稱有可能，並說「就算感染，也可能就是一場大號流感，或者只是小號流感，也許是普通感冒，還可能是無症狀」。

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至7月29日凌晨，張文宏在微博上說「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。

但張文宏的「與病毒共存」、「回歸正常生活」論調，引發一些體制內外聲音批評。

《人民日報》旗下的報紙《健康時報》發佈中國前衛生部長高強的文章，題為《「與病毒共存」可行嗎？》，稱西方國家將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」，這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。

官媒反駁「與病毒共存」的觀點

中共中央機關刊物《求是》發文，批評西方鼓吹疫情不過「大號流感」、淡化疫情風險，並暗批美國以民眾生命作代價，冒險重啟經濟。這些表述，被指反駁「與病毒共存」的觀點。

軍方旗下「鈞正平工作室」官方微信10日發文稱，單純實現所謂「群體免疫」，無法阻擋肆虐的疫情。抗疫就像當年的抗日戰爭，毛澤東的「論持久戰」對當下疫情防控工作依然有著重要的啟示作用。

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責任編輯：鄧國強

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