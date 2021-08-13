國新辦發表白皮書 稱全面建成小康社會是人權史上里程碑

國務院新聞辦公室周四（12日）發表《全面建成小康社會：中國人權事業發展的光輝篇章》白皮書，稱1979年底已故領導人鄧小平提出「小康之家」建設，到2021年7月，國家主席習近平宣布全面建成小康社會，期間有7.7億人脫貧。中國人口佔世界總人口的近五分之一；全面建成小康社會，是世界人權事業發展史上的重要里程碑。

白皮書全文2.2萬餘字，除前言和結束語外，共分為：全面建成小康社會開闢人權事業新境界、消除絕對貧困實現基本生活水準權、以發展促人權增進經濟社會文化權利、實行良法善治維護公民權利政治權利、促進社會公平保障特定群體權益5個部分。

白皮書指出，全面建成小康社會，奠定了中國人權發展進步的新起點。在全面建設社會主義現代化國家新征程中，中國共產黨將把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，繼續帶領全體人民為享有更加幸福安康的生活和更高水平的人權而奮鬥。中國必將為世界人權事業發展作出新的更大貢獻。

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白皮書又指出，中國政府把貧困人口全部脫貧，作為全面建成小康社會的底線任務和標志性指標，組織實施脫貧攻堅戰，完成消除絕對貧困的艱巨任務。白皮書列出數據表示，根據中國農村居民每人每年生活水準在人民幣2300元（約港幣2760元）以下的現行貧困標準，經過中共18大、習近平上台以來8年持續奮鬥，到2020年底，中國現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部「摘帽」，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決。

白皮書說，改革開放以來，按照現行貧困標準計算，中國7.7億農村貧困人口擺脫貧困。中國提前10年實現「聯合國2030年可持續發展議程」減貧目標。

此外，白皮書列舉在就業、公共文化服務、社會保障體系和生態環境改善等方面的作為，內容提供了不同群體權益保障的相關數據，呈現出社會發展的現況。

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在保障宗教信仰自由方面，白皮書指中國現有依法登記的宗教活動場所14.4萬處，宗教院校92所，信仰佛教、道教、伊斯蘭教、天主教和基督教等宗教的公民近2億人，宗教教職人員38萬餘人。

在農民權益改善方面，白皮書稱，隨著返鄉創業就業、就業扶貧、隨遷子女就地入學等工作的持續開展，全國農村留守兒童數量從2016年的902萬名下降到2020年的643.6萬名。

責任編輯：易燕丹

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