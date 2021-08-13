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男星張哲瀚被稱「參拜」靖國神社  急道歉：為無知而羞愧

社會熱點 17:29 2021/08/13

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男星張哲瀚被稱「參拜」靖國神社  急道歉：為無知而羞愧

內地男星張哲瀚演出《山河令》周子舒一角爆紅，但近日卻遭內地社交媒體輿論質疑「親日」，被翻出多張曾到日本神社的照片，意外觸發敏感政治議題。面對外界批評，他周五（13日）發出道歉聲明，「今天我為曾經無知的自己而羞愧，更要對之前不當行為深刻地道歉」。

張哲瀚不久前才爆出隱婚生子的緋聞，當時發出聲明嚴正否認傳聞，沒想到如今又被翻出多張舊照，政治立場遭內地網民質疑「親日」，包括他2017年曬出飛往日本旅行照片時，背景疑似是在供奉二次大戰甲級戰犯的靖國神社。

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儘管張哲瀚只是在靖國神社留影，未有參拜動作，但仍被不滿的內地網民批他「參拜靖國神社」。

張哲瀚因演《山河令》周子舒  人氣升

此外，張哲瀚還被翻出2019年前往乃木神社參加婚禮、與已故前印尼總統蘇加諾遺孀黛薇夫人合照，引發網友不滿罵聲。

據了解，乃木神社供奉的是乃木希典。乃木希典在日俄戰爭中曾入侵中國旅順、遼陽，1895年入侵台灣，在二戰前被日本人尊為「軍神」。

而黛薇夫人也是頗受爭議的人物。據稱，她本名根本七保子，以前是一名藝伎，後嫁給印尼總統，遊走於列國政要之間。

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對此，張哲瀚周五下午發出道歉聲明，強調要為自己的無知及不當行為道歉。

張哲瀚還原整件事情的始末，坦承過去好友參加婚禮時，「對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察，這是我的過錯」。

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他也表示，過去旅遊時喜歡隨意拍照，卻因為缺乏歷史知識，造成爭議，「我拍的照片合影裡面出現過嚴重傷害國人感情的內容，我也在此鄭重道歉，對不起」。

稱自己對婚禮場地失察  有過錯

文中，張哲瀚坦承疏失，也表示外界可以批評他無知，「我不親日，我是中國人！我從未在任何場合發表過有損祖國的言論！我深深愛我的祖國」！

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他也感謝外界的監督和批評，「作為公眾人物，我更應當時刻牢記歷史傷痛，以後我會更認真的學習歷史文化知識，豐富自己的專業素養，更加嚴謹和自律，再次鄭重的道歉」。

但部份網民對此番道歉不收貨。有網友表示:

你是中國人連續3年去拜真是丟中國人的臉，這都不封殺，中國怎麼立足於世界，背叛歷史有何臉面去見列祖列宗！

但凡上過初中歷史課就日本侵華歷史，但凡看點新聞就知道靖國神社，但凡是個中國人就不會在靖國神社前笑出來。

滾出中國！退圈！！！我們不需要參拜靖國神社的藝人！！不需要觸碰國家底線的藝人！！ ​

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責任編輯：鄧國強

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