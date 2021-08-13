湖南岳陽發布全國首個樓市「限跌令」︰降價不得超15%

湖南岳陽日前發布全國首個「限跌令」，新房最多降价15%。有業內人士表示，房價大漲大跌都要面臨管控，要理性看待。

據紅網11日報道，岳陽市住房和城鄉建設局下發《關於房地產市場新建商品住房網簽成交價格限制的通知》，對岳陽市中心城區新建商品住房銷售實施價格備案。

新建商品住房銷售價格備案後，商品住房銷售的實際成交價格不得高於備案價格，也不得低於備案價格的85%，否則商品房網上簽約備案系統提示無法簽訂商品房網上簽約買賣合同。新建商品住房銷售價格備案後，開發企業需重新調整備案價格，6個月後方可申請調整。多家在岳陽的品牌房企證實，開發企業已經於8月11日開始執行該政策。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，此次政策的核心在於嚴管「房價低於備案價85%」的現象，這和目前很多城市嚴管房價過快上漲的做法是有差異的。嚴躍進認為，面臨去庫存壓力的岳陽實施「限跌令」，也是為了嚴打各類價格戰現象。

易居研究院智庫中心發布的資料顯示，今年5月岳陽新建商品住宅成交均價為7605元（人民幣，下同）/平方米，6月快速降至6558元/平方米，下降了近14%，7月份降至6492元/平方米。

嚴躍進指，未來需要關注一些非熱點三四線城市的樓市，積極去庫存和確保行銷市場平穩健康發展。岳陽此次「限跌令」對當前房地產市場是有積極作用的。

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責任編輯：李冰琪

