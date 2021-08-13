▲ 美歐稱支持立陶宛親台 華春瑩：用心險惡

美國與歐盟相繼對立陶宛允許以台灣為名設立代表處，表達支持，中國外交部發言人華春瑩周五說，「個別國家」妄圖混淆視聽，用心險惡，但圖謀不會得逞。

中國外交部官網傍晚以發言人華春瑩答記者問的名義，發文作上述表態。

華春瑩聲稱，中方對別國「損害中國主權和領土完整」的行徑作出堅決和必要反應，完全合理合法。中方強烈反對美方對中方的正當舉措「指手畫腳、粗暴干涉」。

台灣將在立陶宛設代表處 京堅決反對 稱「台獨死路一條」

反擊立陶宛允許台灣設代表處 京召回駐立陶宛大使

她還說，中方敦促歐盟方面在涉台問題上堅持「正確立場」，不要在涉及中方核心利益的問題上「發出錯誤信號」，給中歐關係製造新的麻煩。

華春瑩：一個中國原則不容歪曲

華春瑩指，「一個中國」原則的含義清晰而明確，不容歪曲和篡改。世界上只有一個中國，「台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府」，這是「鐵的事實」，也是「公認的國際關係準則和國際社會普遍共識」。

她又說，奉行「一個中國」政策，就必須「嚴格恪守『一個中國』原則」，包括斷絕一切與「台灣當局」的官方往來。「個別國家」和某些人妄圖混淆視聽，用心險惡，但他們的圖謀註定不會得逞。

中國罕有召回駐立陶宛大使 有多嚴重？會否斷交？

人口280萬立陶宛為何一再挑戰中國？專家：背後因為這國

美撐立陶宛親台秦剛「開火」 中國使館：美沒資格說三道四

中國怎樣懲罰立陶宛？環時：建議聯合俄羅斯以儆效尤

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解