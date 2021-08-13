  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (五) 21:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地擬立法明確 醫生公共場所自願施救不擔責

社會熱點 20:56 2021/08/13

分享：

內地醫鬧事件偶有發生，現擬立法加強對醫生的保障，除了禁止任何組織個人阻礙醫師依法執業、干擾其工作生活，並明確醫生在公共場所因自願施救而造成損害的，不擔負民事責任。同時，也要求醫生不得對患者實施不必要的檢查、治療。

十三屆全國人大常委會第三十次會議將於下周舉行，醫師法草案（三次審議稿）將提請審議。

據全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉表示，三次審議稿擬作出幾項修改，包括完善醫師權益保障、執業風險分擔機制等規定；加強基層醫師隊伍建設；總結抗疫經驗，促進中西醫結合；完善醫師培養、培訓、考核制度和專業評價機制，促進醫師隊伍專業水平提升；明晰醫師執業規則，規範醫師執業行為。

禁阻醫師依法執業 干擾生活

對於醫患衝突時有發生，為加強保障醫生執業安全，草案總則明確規定，醫師依法執業，受法律保護，醫師的人格尊嚴、人身安全不受侵犯，並專設一章完善各項保障措施，明確縣級以上人民政府及其有關部門、醫療衛生機構的職責，禁止任何組織或者個人阻礙醫師依法執業，干擾醫師正常工作、生活。

他指出，草案三次審議稿進一步完善相關規定，明確醫師在公共場所因自願實施急救造成受助人損害的，不承擔民事責任。同時，明確醫療機構應當參加醫療責任保險，或建立、參加醫療風險基金。

醫生不得實施不必要檢查、治療

此外，草案亦保護患者合法權益，防範「過度醫療」。草案詳細規定了醫師在執業活動中應當履行的義務、開展醫學臨床研究和診療等的規則。

醫生在執業期間應遵守規定，使用適宜技術和藥物，合理診療，因病施治，不得對患者實施不必要的檢查、治療。若醫生實施了不必要的檢查、治療，造成不良後果，草案也規定了相應的法律責任。

在醫療過程中，大家應尊重科學、遵循醫學規律，醫師要從患者健康出發、根據個體差異科學選擇合理的檢查、治療方案；患者及家屬也要尊重醫生，根據其專業意見，選擇適合自己的檢查、治療方案。醫患雙方應當加強溝通交流、增強相互理解信任，構建和諧的醫患關係，合力戰勝疾病。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

廣西南寧醫院先安檢後看病 首日查獲10多把刀
2020/01/10
廣西南寧醫院先安檢後看病 首日查獲10多把刀
安徽31歲醫生過勞死 當地衛計委竟叫人學習
2018/02/07
安徽31歲醫生過勞死 當地衛計委竟叫人學習

你可能感興趣

廣西南寧醫院先安檢後看病 首日查獲10多把刀
11:39 2020/01/10
廣西南寧醫院先安檢後看病 首日查獲10多把刀
安徽31歲醫生過勞死 當地衛計委竟叫人學習
08:00 2018/02/07
安徽31歲醫生過勞死 當地衛計委竟叫人學習
社會民生 社會矛盾 醫療機構 治療 經濟 醫生 西醫 人大常委 中國

下一篇文章

男星張哲瀚被稱「參拜」靖國神社 急道歉：為無知而羞愧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌（組圖）
蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌（組圖）
全紅嬋的14歲人生夢想曝光 原來想開這般店子
全紅嬋的14歲人生夢想曝光 原來想開這般店子
蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事
蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事
全紅嬋奪金光宗耀祖 湛江全氏宗親傳破例為她立牌位
全紅嬋奪金光宗耀祖 湛江全氏宗親傳破例為她立牌位
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警