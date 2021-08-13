內地擬立法明確 醫生公共場所自願施救不擔責

內地醫鬧事件偶有發生，現擬立法加強對醫生的保障，除了禁止任何組織個人阻礙醫師依法執業、干擾其工作生活，並明確醫生在公共場所因自願施救而造成損害的，不擔負民事責任。同時，也要求醫生不得對患者實施不必要的檢查、治療。

十三屆全國人大常委會第三十次會議將於下周舉行，醫師法草案（三次審議稿）將提請審議。

據全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉表示，三次審議稿擬作出幾項修改，包括完善醫師權益保障、執業風險分擔機制等規定；加強基層醫師隊伍建設；總結抗疫經驗，促進中西醫結合；完善醫師培養、培訓、考核制度和專業評價機制，促進醫師隊伍專業水平提升；明晰醫師執業規則，規範醫師執業行為。

禁阻醫師依法執業 干擾生活

對於醫患衝突時有發生，為加強保障醫生執業安全，草案總則明確規定，醫師依法執業，受法律保護，醫師的人格尊嚴、人身安全不受侵犯，並專設一章完善各項保障措施，明確縣級以上人民政府及其有關部門、醫療衛生機構的職責，禁止任何組織或者個人阻礙醫師依法執業，干擾醫師正常工作、生活。

他指出，草案三次審議稿進一步完善相關規定，明確醫師在公共場所因自願實施急救造成受助人損害的，不承擔民事責任。同時，明確醫療機構應當參加醫療責任保險，或建立、參加醫療風險基金。

醫生不得實施不必要檢查、治療

此外，草案亦保護患者合法權益，防範「過度醫療」。草案詳細規定了醫師在執業活動中應當履行的義務、開展醫學臨床研究和診療等的規則。

醫生在執業期間應遵守規定，使用適宜技術和藥物，合理診療，因病施治，不得對患者實施不必要的檢查、治療。若醫生實施了不必要的檢查、治療，造成不良後果，草案也規定了相應的法律責任。

在醫療過程中，大家應尊重科學、遵循醫學規律，醫師要從患者健康出發、根據個體差異科學選擇合理的檢查、治療方案；患者及家屬也要尊重醫生，根據其專業意見，選擇適合自己的檢查、治療方案。醫患雙方應當加強溝通交流、增強相互理解信任，構建和諧的醫患關係，合力戰勝疾病。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁