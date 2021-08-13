日本防衛相等參拜靖國神社 中國強烈不滿提交涉

周日（8月15日）是日本戰敗投降76周年，日本防衛相岸信夫、經濟再生擔當相西村康稔，周五（13日）分別參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，據報這是去年9月首相菅義偉上任以來，首次有現任閣員參拜靖國神社。

中國國防部表示，中方對此強烈不滿，向日方提出嚴正交涉。南韓外交部則召見日本公使抗議。

據報菅義偉任後 首有閣員參拜

共同社報道，岸信夫周五下午參拜靖國神社，並自費獻上祭祀費。他向媒體表示，對於在之前的大戰中為國戰鬥並犧牲的人們，表達了誠摯的哀悼。他又重申不戰誓言，並決心守護日本民眾的生命與和平。

被問到此舉或招致中韓抗議，岸信夫表示，「在各自的國家表達對英靈的崇敬之情是理所當然」。這是2016年12月稻田朋美之後，首次有在職防衛相參拜靖國神社。

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同日，西村康稔也參拜靖國神社。他表示，以安靜形式參拜，祈禱犧牲英靈的安寧，並再次起誓推進日本戰後所走的和平國家之路。

日本內閣官房長官加藤勝信，日前被問及菅義偉會否參拜時表示，「首相將妥善判斷」。

京促日認真反省侵略史 斥涉華行動消極負面

中國國防部發言人吳謙周五晚上回應，中方對日防相參拜靖國神社強烈不滿和堅決反對，向日方提出嚴正交涉。

他稱，日本防衛相參拜靖國神社，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度和挑戰戰後國際秩序的險惡用心，要求日方認真反省侵略歷史，時刻牢記歷史教訓，採取措施糾正錯誤，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

他又指出，近期日本防務部門在涉華問題上，不斷採取消極負面行動，勾連域外國家抹黑污衊中國國防政策和軍隊建設發展、大搞針對性軍事演習，粗暴介入純屬中國內政的台灣問題，在南海開展挑釁行動，對中日防務關係發展造成嚴重干擾。中方敦促日方摒棄冷戰思維，按照中日四個政治文件精神，在相互尊重、互不干涉內政基礎上，同中方相向而行，推動中日防務關係沿著正確軌道向前發展。

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南韓召日公使抗議 批損兩國互信

另外，南韓外交部亞太局局長李相烈，周五下午召見日本駐韓大使館總括公使熊谷直樹，抗議岸信夫參拜靖國神社。

李相烈表示，岸信夫參拜美化殖民掠奪和侵略罪行、安置戰犯的靖國神社，令人感到憤怒。他表示此舉有損兩國互信，並敦促日本政治領袖以實際行動展現正視和反省歷史的態度。熊谷直樹回應將向日本政府轉達韓方立場。

責任編輯：林佩怡

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