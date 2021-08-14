【Delta疫情】內地新增30宗本土確診 河南突增4例涉瞞疫（第二版）

內地昨日（13日）新增30宗本土新冠肺炎病例，個案連續4天回落。

據國家衛健委，當日新增66宗確診病例，本土佔30宗，其中江蘇18宗最多、河南4宗、湖北4宗、湖南3宗、雲南1宗；新增本土無症狀感染者1宗。

其中，河南商丘市虞城縣昨突增4宗病例， 感染鏈指向14天前，患者之一上月底曾與此前確診病例 近距離無防護接觸。商丘市疫情防控指揮部辦公室 表示， 虞城縣疫情管控不力並涉嫌瞞報疫情，導致此次疫情，相關情況正在調查。

這輪疫情，已有18省48城市出現本土疫情。江蘇疫情最嚴重，7月20日至今全省累計778宗本土病例，揚州佔528宗、南京235宗。因防疫不力，南京、揚州及東部機場集團已有30多人被通報問責、處理。

揚州重點區域 嚴格執行「足不出戶」

澎湃新聞報道， 揚州主城重點區域昨升級管控，取消居民外出許可，統一足不出戶。據官方要求，疫情重點管控區域內的封閉、封控管理小區均嚴格執行「足不出戶」。

國家衛健委昨稱，除了揚州、武漢、張家界市以外，其他地市僅僅只是零星的病例報告，全國疫情風險總體可控，全國層面發生大規模的疫情風險是較小。

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責任編輯：林佩怡

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