  • 27°C
香港時間 : 2021814日 (六) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Delta疫情】內地新增30宗本土確診 河南突增4例涉瞞疫（第二版）

社會熱點 18:17 2021/08/14

分享：

內地昨日（13日）新增30宗本土新冠肺炎病例，個案連續4天回落。

據國家衛健委，當日新增66宗確診病例，本土佔30宗，其中江蘇18宗最多、河南4宗、湖北4宗、湖南3宗、雲南1宗；新增本土無症狀感染者1宗。

其中，河南商丘市虞城縣昨突增4宗病例，感染鏈指向14天前，患者之一上月底曾與此前確診病例近距離無防護接觸。商丘市疫情防控指揮部辦公室表示，虞城縣疫情管控不力並涉嫌瞞報疫情，導致此次疫情，相關情況正在調查。

這輪疫情，已有18省48城市出現本土疫情。江蘇疫情最嚴重，7月20日至今全省累計778宗本土病例，揚州佔528宗、南京235宗。因防疫不力，南京、揚州及東部機場集團已有30多人被通報問責、處理。

揚州重點區域 嚴格執行「足不出戶」

澎湃新聞報道，揚州主城重點區域昨升級管控，取消居民外出許可，統一足不出戶。據官方要求，疫情重點管控區域內的封閉、封控管理小區均嚴格執行「足不出戶」。

國家衛健委昨稱，除了揚州、武漢、張家界市以外，其他地市僅僅只是零星的病例報告，全國疫情風險總體可控，全國層面發生大規模的疫情風險是較小。

【Delta疫情】國家衛健委指明漏洞：打針後不戴口罩的僥倖心理

【Delta疫情】被問中國會一直不開國門？中國抗疫大將：這是傻問題

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠肺炎】Delta疫情嚴峻 全運會「群眾賽事」推遲
2021/08/12
【新冠肺炎】Delta疫情嚴峻 全運會「群眾賽事」推遲
【Delta疫情】被問中國會一直不開國門？中國抗疫大將：這是傻問題
2021/08/13
【Delta疫情】被問中國會一直不開國門？中國抗疫大將：這是傻問題
【Delta疫情】國家衛健委指明漏洞：打針後不戴口罩的僥倖心理
2021/08/13
【Delta疫情】國家衛健委指明漏洞：打針後不戴口罩的僥倖心理

你可能感興趣

【新冠肺炎】Delta疫情嚴峻 全運會「群眾賽事」推遲
19:25 2021/08/12
【新冠肺炎】Delta疫情嚴峻 全運會「群眾賽事」推遲
【Delta疫情】被問中國會一直不開國門？中國抗疫大將：這是傻問題
15:47 2021/08/13
【Delta疫情】被問中國會一直不開國門？中國抗疫大將：這是傻問題
【Delta疫情】國家衛健委指明漏洞：打針後不戴口罩的僥倖心理
13:33 2021/08/13
【Delta疫情】國家衛健委指明漏洞：打針後不戴口罩的僥倖心理
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 肺炎 南京 中國

下一篇文章

內地擬立法明確 醫生公共場所自願施救不擔責
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌（組圖）
蘇炳添有望圓夢？英百米接力選手藥檢陽性 中國隊或獲銅牌（組圖）
全紅嬋的14歲人生夢想曝光 原來想開這般店子
全紅嬋的14歲人生夢想曝光 原來想開這般店子
蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事
蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警
全紅嬋奪金光宗耀祖 湛江全氏宗親傳破例為她立牌位
全紅嬋奪金光宗耀祖 湛江全氏宗親傳破例為她立牌位
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋