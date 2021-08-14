【新冠病毒】世衛宣布將成立新溯源小組 京曾反對政治化

世界衛生組織（WHO）周五（13日）表示，正成立一個新的新冠病毒溯源小组。美國對此表示歡迎。中國副外長馬朝旭稍早表示，溯源合作必須堅持科學的方向，必須堅決反對政治化。

世衛周五呼籲各國政府合作，加快對病毒起源的研究，並「讓溯源工作去政治化」。而將成立「新病原體起源國際科學顧問小組」，將支持迅速開展進一步研究。

世衛專家組今年初曾到中國調查新冠病毒的起源，據美媒報道，該小組的丹麥負責人安巴雷克（Peter Ben Embarek），在接受丹麥媒體採訪時稱，調查人員應該尋求有關該實驗室的更多資訊。

據報，安巴雷克回應稱，英語媒體翻譯有誤，並拒絕置評，詳情應向世衛詢問。世衛也表示翻譯有誤，而且這是幾個月前的採訪了。官員強調，世衛提出繼續溯源調查，與安巴雷克的言論無關。

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馬朝旭此前在吹風會上表示，中方始終高度重視全球溯源工作，積極同世衛開展溯源合作，願同各方分享中國溯源研究成果；反對的是政治溯源。他批評，美國等個別國家罔顧事實，指責中國拒絕溯源合作，完全是顛倒黑白、混淆是非。又指拒絕溯源的帽子戴不到中國頭上，戴到美國頭上倒很合適。

責任編輯：林佩怡

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