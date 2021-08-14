立陶宛外交部遭網絡攻擊 傳外洩文件或涉中國

立陶宛外交部近日受到網絡攻擊，總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）證實，有「機密」信息洩露，或損害盟友利益。有報道指出，被竊取的文件可能涉及對中國外交事務。

中央社引述立陶宛傳媒報道，一名不明人士近日在解密資料庫交易平台，兜售一批號稱從立陶宛外交部盜取的文件，包括立陶宛與海外大使館及北約組織（NATO）盟友的通信。部分文件號稱涉及立陶宛與白俄羅斯，以及立陶宛與中國的雙邊關係。

據報立陶宛外交部去年11月也曾遭網絡攻擊，懷疑與俄羅斯有關。

美支持立陶宛應對中國壓力

另一方面，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周五（13日）與立陶宛外長斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）通話，重申美國支持立陶宛應對來自中國的壓力。

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北京早前宣布，決定召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐華大使，反對立陶宛宣布允台以「台灣」名義設「代表處」。台灣上月表示，將在立陶宛首都維爾紐斯正式設立「駐立陶宛台灣代表處」；立陶宛亦規劃今年秋天到台設處。

京批美指手畫腳

在北京，外交部發言人華春瑩周五表示，中方對別國損害中國主權和領土完整的行徑作出堅決和必要反應，完全合理合法，強烈反對美方對中方的正當舉措指手畫腳、粗暴干涉。

她強調，奉行一個中國政策，須嚴格恪守一個中國原則，包括斷絕一切同台灣當局的官方往來。批評個別國家和某些人妄圖混淆視聽，用心險惡，其圖謀不會得逞。中方又促歐盟方面在涉台問題上堅持正確立場，勿在涉及中方核心利益問題上發出錯誤信號，給中歐關係製造新的麻煩。

責任編輯：林佩怡

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