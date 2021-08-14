深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價

深圳2月推出二手樓指導價後，當地二手樓市場連月降溫，7月二手住宅成交量按年下跌超過8成，另有數據顯示逾半房源價格下跌。

內地傳媒形容，過往炒家認為「深圳永遠漲」，如今在最嚴調控下神話破滅。而在樓市遇冷下，據深房中協統計，今年上半年，深圳近2400名從業人員離開房產中介行業。

據中國證券報，7月，深圳市二手住宅成交2557套，連續4個月下跌，創近17個月新低，按年下跌超8成。

賣家連環降價數十萬 無人接貨

福田一名中介表示，自二手樓指導價制度出台後，降價的房源越來越多了，惟即使業主急賣、願意降價，也不一定有買家接手。

報道指出，以去年底漲幅在前10的某小區為例，該樓盤有多套降價房源，「最狠」的近兩星期調價4次，共調低59萬元（人民幣，下同），但至今仍未成交。數據顯示，調低掛牌價的房源佔多。據深圳中原研究中心，其測算樣本中，54%樣本房源價格下跌，46%上漲。

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由於成交量急挫，買家觀望情緒濃厚，「筍盤」一出就被搶的局面悄然改變，掛牌房源開始積壓。

值得注意的是，新盤市場也不景氣。據Q房網數據研究中心，7月深圳全市新房住宅共成交3028套，按年下跌12.94%；成交面積28.75萬平方米，下跌17.48%。

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2400人 離開中介行業 逾500間店關停

市場冷淡，不少中介門店業績慘淡，幾個月都開不出一單，只好關停。除了2400人 離開中介行業， 報道指出，7月底深房中協對中介行業摸底調研，收回4161間門店的情況，問卷調查覆蓋率達全市近6成。其中，104間門店已關閉且已辦理工商註銷，佔據調查樣本2.5%；220間暫時停業，但未辦理工商註銷，佔5.3%。

深房中協表示，根據類推法分析，預計現階段全市中介門店關停總量應在500多間。

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責任編輯：林佩怡

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