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內地手機品牌榮耀CEO：要從蘋果搶回高端市場份額

經濟脈搏 17:17 2021/08/14

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從華為剝離出來的手機品牌榮耀（HONOR），前日（12日）推出旗艦Magic 3系列。榮耀CEO趙明在發布會上透露，榮耀已躍升至中國前三的手機品牌，未來要從蘋果手中搶回高端市場份額。

綜合傳媒報道，趙明表示，在中國高端市場，過去一直是華為和蘋果兩強，而華為缺位後，現在蘋果崛起。

華為缺位後 蘋果搶佔

他揚言，榮耀未來就是要與蘋果競爭，做出比肩蘋果、超越蘋果的產品，進而從蘋果手中搶回屬於榮耀的高端市場份額。

據趙明透露，在3個月時間，榮耀已從市場份額歷史最低的3%，躍升至7月底的14.6%，成為中國前三的手機品牌。而目前榮耀線下銷售佔比已接近70%，隨著榮耀50系列和Magic3系列的推出，渠道建設速度會前所未有的加快。

榮耀脫離華為走對路 傳下代手機用高通5G芯片

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不過，他強調，榮耀最關鍵是還是投資未來，夯實研發、市場及走向全球市場，而非單純的追求市場份額。而榮耀50系列正在準備海外發貨和銷售，目前榮耀在全球50多個國家恢復運作，榮耀50系列可能會在其中30幾個國家上市，支持GMS服務。

除了高端市場，造車也成手機行業熱門風口，華為、小米已經明確涉足汽車領域。至於榮耀會否涉足汽車？趙明表示，只有把手機等消費者業務做到絕對領先，才會考慮其他領域，又指為了追求營收規模，攤大餅，被會消費者拋棄。他同時否認榮耀計劃近期上市的傳聞。

美議員倡列「實體清單」 榮耀強調華為沒股份

華為遭遇美國芯片斷供，導致手機業務生存困難，去年分拆榮耀獨立發展。

對於有稱美國議員要求商務部將榮耀列入「實體清單」，趙明回應稱，去年11月17日後，榮耀是獨立公司，華為沒有股份；榮耀特別注意遵守所在國的法律和法規，按照法律要求進行全球貿易和生意。榮耀堅持自己的事情，希望所有事情都能解決。

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責任編輯：林佩怡

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