▲ 曾提與病毒共存 抗疫大將張文宏被舉報「博士論文抄襲」

新冠肺炎Delta疫情肆虐全球，內地屢現個案後、多地啟動新一波封堵措施，本土確診數字連續多日下跌。而稍早前提出「與病毒共存」的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任兼教授，被檢舉「博士學位論文抄襲」，復旦大學研究生院表示已啟動調查核實。

復旦大學研究生院在其官網發佈「關於對我校張文宏博士學位論文問題舉報的回應」，全文如下：

我們收到舉報，同時也關注到網上關於張文宏博士學位論文綜述部分問題的反映，學校已啟動調查核實，調查結果將及時公佈。衷心感謝大家對我校研究生教育培養工作的關心和監督。

北京日報旗下的微信公號「長安街知事」及「極目新聞」等新媒體，紛紛報道了今次事件。

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「極目新聞」報道指，張文宏為復旦大學附屬華山醫院感染科主任，8月14日互聯網上有人公開舉報他「涉嫌學術造假」，稱張文宏2000年的博士論文《結核分支桿菌KatG基因突變與其耐異煙肼機制的系列研究》，其中部分內容與齊魯理工學院黃海南教授的《KatG基因的分子生物學與結核分支桿菌異煙肼耐藥》相同。

張文宏2000年博士論文 被指部份抄另一學者

張文宏的博士論文共95頁。而黃海南的《KatG基因的分子生物學與結核分支桿菌異煙肼耐藥》於1998年發表於《中華結核與呼吸雜誌》。

不過也有部份媒體的社交媒體公號，刊出後又刪除了上述報道。

▲ 稍早前提出「與病毒共存」的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任兼教授，被檢舉「博士學位論文抄襲」，復旦大學研究生院表示已啟動調查核實。

▲ 復旦大學研究生院聲明。

作為上海抗疫專家的張文宏，日前被詢問接種新冠疫苗後，有沒有可能再次感染新冠病毒時，他曾稱有可能，並說「就算感染，也可能就是一場大號流感，或者只是小號流感，也許是普通感冒，還可能是無症狀」。

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至7月29日凌晨，張文宏在微博上說「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。

但張文宏的「與病毒共存」、「回歸正常生活」論調，引發一些體制內外批評聲音。

《人民日報》旗下的報紙《健康時報》發佈中國前衛生部長高強的文章，題為《「與病毒共存」可行嗎？》，稱西方國家將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」，這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。

官媒或明或側面 批評西方的「與病毒共存」論

中共中央機關刊物《求是》發文，批評西方鼓吹疫情不過「大號流感」、淡化疫情風險，並暗批美國以民眾生命作代價，冒險重啟經濟。這些表述，被指反駁「與病毒共存」的觀點。

軍方旗下「鈞正平工作室」官方微信10日發文稱，單純實現所謂「群體免疫」，無法阻擋肆虐的疫情。抗疫就像當年的抗日戰爭，毛澤東的「論持久戰」對當下疫情防控工作依然有著重要的啟示作用。

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不過，中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光接受鳳凰網財經《封面》訪問時表示，「清零」和「與病毒共存」這兩者並不矛盾。

內地疾控專家：「清零」和「與病毒共存」不矛盾

曾光認為，中國當下採取「病毒清零」是因為清零對中國有利，但隨著世界局勢變化，中國也是要變的，「當清零的紅利不再存在的時候，我們就不會清零了」。

曾光表示，「與病毒共存」是人類和病毒鬥爭的最終結局。長遠來看，人類不是把病毒消滅了，而是與病毒共存。

但他也提出，在打開國門這件事上，不要做那個先「吃螃蟹」的人。 「比如英國，你打開就打開吧，你現在就想吃這個螃蟹，那你吃吧。我觀察你現在把國門都打開以後，你會怎麼辦？經驗是我們要學的，教訓是要避免的」。

責任編輯：鄧國強

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