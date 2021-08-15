▲ 殲-20干擾彈畫面首曝光 中俄防長現身聯合軍演釋信號

中國與俄羅斯「西部·聯合-2021」演習13日進入實兵演練階段時，展開陸空聯合實兵行動，其中4架殲-20釋放干擾彈畫面首曝光。而中俄防長現身聯合軍演，被指釋出重要政治訊號。

央視軍事報道，中俄聯演進入最後一個階段，展開陸空聯合實兵行動。此次演習投入的新型武器裝備佔81.6%，在45分鐘內投射彈藥265噸、火力密度平均每分鐘228發、火力峰值最高每分鐘364發。

報道指，演習一開始，4架殲-20戰機與2架殲轟-7戰機，就對「敵」前沿指揮所和對空觀察哨實施攻擊。其中4架殲-20釋放干擾彈畫面首曝光。

曾在45分鐘內投射彈藥265噸

中俄聯合演習於8月9日上午在寧夏青銅峽合同戰術訓練基地啟動，並將在8月13日結束。值得注意的是，中俄兩國防長此次也出席觀摩了演習，展示中俄緊密盟友關係，反制美國與盟友圍堵中國意味強烈。

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BBC引述軍事觀察人士、中俄媒體報道稱，這是俄羅斯參加的最大涉外聯合軍演，雙方部隊還交換使用武器，更透過中俄專用版指揮訊息系統，解決語言不通問題，顯示雙方高度的團結和信任。

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此次軍演在不足48平方公里的空間內投入了10,000多人、飛機200多架次、裝甲裝備200多台、火炮100多門，規模被指冠絕中俄過去任何一次聯合軍演。

評論也提到，雖中俄上世紀60年代後一度關係惡化，在如今美國與俄羅斯和美國與中國的關係不斷惡化之際，中俄方面都出現了中俄應該結成軍事同盟的說法。

BBC：演習透雙方高度團結和信任

除了向美方宣示意味濃厚外，近日阿富汗局勢驟變、美軍撤離，中亞地緣政治局勢亦受到影響，中俄聯合演習也有向恐怖主義示警的用意。

另一方面，俄羅斯國防部發起的「國際軍事比賽-2021」本月23登場，解放軍近日揭露資訊顯示，由轟-6K、殲-10B、殲-16和運-20、運-9等5型11架戰機和一支空降兵分隊，組成的中方代表，已全部抵達俄羅斯梁贊州，其中有三個機型是首次亮相比賽，有助推進實戰化訓練。

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責任編輯：鄧國強

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