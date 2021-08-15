▲ 張哲瀚靖國神社拍照丟27個代言 官媒也這樣批評他

內地藝人張哲瀚由於在日本靖國神社前拍照的相片被曝光，不僅遭到眾多中國網民批評，更連遭人民日報、央視等官媒點名嚴詞抨擊，還導致他丟失片約、以及大約27個廣告代言工作，損失不可謂不小。

綜合中國媒體報道及網絡訊息，有內地網民翻出，張哲瀚曾在日本靖國神社及乃木神社前拍照，結果遭到眾多攻擊。為此，張哲瀚13日下午透過微博發表道歉聲明，指「為曾經無知的自己而羞愧，更要對之前不當行為深刻地道歉」，還強調自己「不親日」、「是中國人」。

除張哲瀚本人，他的工作室也在微博致歉，並指「我們會跟他一起完善專業知識，時刻牢記歷史，堅決擁護祖國！祖國的利益高於一切！做任何事情都更嚴謹，更細緻」。

張哲瀚工作室一再於微博致歉

人民日報在張哲瀚道歉後連接發表2篇評論，指這是「為自己無知買單，也是為冒犯國人情感而尋求寬宥。身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價」。

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第2篇評論則說，「身為中國人，就應該知道靖國神社是什麼地方。在靖國神社前拍照留念，這是『與鬼為伍』，不是一句無知就能翻篇的。犯下原則性錯誤，不是僅僅道歉就可以過關的，必須承擔應有代價。這樣的藝人再不涼，廣大網友會答應嗎」？

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央視也發表評論說，無論在靖國神社前合影，還是到乃木神社參加婚禮，張哲瀚都「觸碰了歷史傷痕，傷害了民族感情，不能簡單歸咎為曾經無知」。「身為中國人，應銘記歷史，砥礪前行。絕不能是非不分，甚至誤導青少年。」「靖國神社盡是鬼，勿忘歷史當自強」。

人民日報：張哲瀚為自己無知買單

面對官媒狠批，張哲瀚不但全文轉發，並回應「真誠接受批評指正，深刻反思，汲取教訓。今後會以更高要求規範自己，作為中國人，堅決擁護祖國，愛黨愛國的堅定立場從未有過絲毫動搖，今後會用更多實際行動熱愛祖國，履行自身的責任和義務，嚴於律己！也請大家以我為戒，關注歷史，學習歷史，牢記歷史」。

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面對張哲瀚接連道歉，許多中國網友並沒有原諒之意，仍然湧入張哲瀚的微博大罵，不少人甚至直接要他永遠退出中國演藝圈。

根據報道，張哲翰目前擁有多達20餘個商業代言。但在這一風波，均已宣佈與其他終止合作關係。這些品牌包括娃哈哈、京都念慈菴、倩碧、可口可樂、浪琴、潘多拉等。有內媒指，張損失代言工作的品牌，或達27個。

另外，張哲瀚參演的電影「維和防暴隊」製作方13日也透過微博發表聲明，指「國家利益高於一切，民族大義不容挑戰」，即日起終止與張哲瀚的所有合作關係。

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責任編輯：鄧國強

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