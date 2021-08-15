「世上跑最快教授」招研究生！學生這樣評蘇炳添

▲ 蘇炳添招研究生！學生這樣讚「世上跑最快教授」

廣州暨南大學近日公布2022年碩士研究生招生專業目錄，其中，有「中國飛人」之稱的國家田徑隊隊員蘇炳添，名字出現在該校體育學院體育教學、運動訓練2個專業的導師名單中。蘇炳添在東京奧運會上透露，自己下一站會回到暨南大學任教。

蘇炳添成為奧運史上首個跑入100米決賽的中國選手，創造了歷史，而他的另一個身份是暨南大學體育學院副教授，因此被稱為「世界上跑得最快的教授」。

蘇炳添2018年被聘為暨大體育學院副教授

暨南大學資料顯示，自2009年，蘇炳添通過高水平運動員招生進入暨大經濟學院國際經濟與貿易專業學習，2017年從該專業碩士研究生畢業。2018年4月，蘇炳添被聘為暨大體育學院副教授。如今，他帶的第一批碩士研究生已經順利畢業。

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作為蘇炳添的學生，暨南大學2018級體育教育專業寇笑寒說：

蘇老師在東京奧運會上用自己的實力創造了歷史，我們深感自豪、驕傲。

寇笑寒回想起蘇炳添的課時說，「我依然記憶猶新、獲益匪淺。他不僅教授了我們實用的田徑技術，更向我們傳遞了作為一名體育人該有的態度和精神：自信、拼搏、堅定、進取、超越、突破」。

蘇炳添研究科學化訓練運動員

作為副教授，蘇炳添曾在論文談及科學化訓練運動員。2019年，蘇炳添以第一作者在《體育科學》期刊發表題為《新時代中國男子100m短跑：回顧與展望》的論文，運用文獻資料調研、訪談和案例分析等研究方法系統分析了近10年，特別是新時代以來我國男子100 m短跑的成功經驗。

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在文中，蘇炳添認為，中國男子100米短跑的訓練應該：

踐行科學化訓練理念

打造良性團隊競爭模式

組建完善的訓練保障體系

注重提升運動員素養

在東京奧運會上，蘇炳添在田徑男子100米半決賽中跑出9秒83，刷新亞洲紀錄，成為首位闖入奧運會男子100米決賽的中國運動員。暨南大學體育學院特地組織在校師生一同在體育館觀看比賽，為「蘇老師」加油和歡呼。

據了解，暨南大學體育學院成立於2015年9月，致力於體育教學、體育科研以及競技體育、群眾體育等多方面發展，已經培養了蘇炳添、陳艾森、莫有雪等優秀的國家運動員。該學院相關負責人表示，待蘇炳添9月份開學回校後，會盡力安排「第一課」，爭取讓更多暨大學子有機會與蘇炳添面對面交流。

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責任編輯：鄧國強

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