▲ 【日本投降日】日多名政要今拜靖國神社 華春瑩促與軍國主義切割

8月15日是日本投降日，日本再有多名內閣大臣參拜靖國神社，首相菅義偉雖沒有親身致祭，但卻供奉祭祀費。中國外交部發言人華春瑩回應日本政界的動作時，指斥日方「褻瀆歷史正義」，敦促日本與軍國主義切割。

日本媒體報道，周日（15日）日本首相菅義偉向靖國神社供奉了「玉串料（祭祀費）」。日本前首相安倍晉三、多名內閣成員和一些國會議員，則先後於15日或之前，參拜了靖國神社。

其中，三名15日前赴參拜的現任內閣大臣，包括日本環境大臣小泉進次郎、文部科學大臣萩生田光一、與世博擔當大臣井上信治。

首相菅義偉未親赴 但向靖國神社供奉「玉串料」

中國外交部發言人華春瑩周日對此回應說，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪行滔天的14名二戰甲級戰犯。

日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，是對歷史正義的褻瀆，也是對包括中國在內亞洲受害國人民感情的嚴重傷害，再次反映出日方對待自身侵略歷史的錯誤態度。

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華春瑩表示，中方已通過外交渠道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

她並強調，「中方敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會」。

華春瑩：已向日方嚴正交涉 表達強烈不滿

日皇預錄的《終戰詔書》在1945年的8月15日播放，接受美、英、中、蘇四國在波茨坦會議上發表的《波茨坦公告》，這被看作是日本投降日。

而針對日本政要直接或間接參拜靖國神社，中國駐日本使館發言人也表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和重要象徵，至今仍供奉有14個對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯；中方對日方在靖國神社問題上的消極動向表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

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駐日使館發言人又稱，中方嚴肅敦促日方深刻汲取歷史教訓，切實正視和反省侵略歷史，認真傾聽國際社會的正義之聲，同軍國主義徹底劃清界限，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

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發言人並說，日方有關消極動向再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度，也再次證明日本國內始終存在試圖掩蓋和否認侵略罪行的逆流。

另外，日本政府主辦的「全國戰歿者追悼儀式」在東京都千代田區的日本武道館舉行。日本首相菅義偉在就任後首次出席該儀式。

路透社報道，菅義偉15日重申承諾，日本不會再發動戰爭。日本共同社指出，菅義偉基本沿襲了2020年日本時任首相安倍晉三的發言內容，包括未提及對亞洲各國的加害責任等。'

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責任編輯：鄧國強

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