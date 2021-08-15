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Amazon一原因清洗5萬中國賣家  驚動深圳當局

經濟脈搏 19:59 2021/08/15

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Amazon一原因清洗5萬中國賣家  驚動深圳當局

美國零售巨頭亞馬遜（Amazon）據報今年5月以來，針對中國賣家違規索取好評行為發起一波封店潮，約有5萬中國賣家受到影響。首當其衝的深圳，日前召開座談會商討對策。

證券時報報道，深圳市商務局13日在福田召開閉門會議，參會企業代表約十人，以跨境電商龍頭企業為主。重點討論了企業受亞馬遜封店影響實際情況，包括封店數量、被凍結資金、交易額影響及裁員人數等。

會議又關注，封店對企業正常生產經營造成了哪些困難，企業目前已採取哪些自救措施，如司法訴訟、平台申訴、清理海外庫存等。

深圳市跨境電商協會聲稱：損失估逾千億

深圳市跨境電商協會統計，過去2個多月，亞馬遜平台上被封店的中國賣家超過5萬，報稱已造成行業損失金額預估超過千億元（人民幣，下同）。

亞馬遜和蘋果榮膺最有價值品牌 但中國品牌正在崛起

亞馬遜中國失AWS商標兼賠近億 時間軸曝真相 

這次亞馬遜針對中國賣家的封店事件是歷來第5次。報道說，第一次是在2015年，針對中國婚紗賣家，此後又先後針對平衡車、行動電源及口罩賣家，但都只是針對某類產品。

不過這次情況不同，深圳市跨境電子商務協會會長王馨表示，賣家反映，被封店的原因多是「違反平台規則」，多數為商場評價問題，最典型的就是賣家隨商品放置可兌換獎品的商品卡，向客戶索取好評。

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王馨坦言，「亞馬遜的平台規則擺在那裡」，除了繼續適應，賣家們別無選擇。

協會：除了繼續適應  賣家們別無選擇

王馨指出，希望政府出面成立中美跨境電商貿易代表磋商專家團，與亞馬遜對話，尋求解決方案。另外，引導中國賣家合規化經營，尤其在中國跨境企業高度依賴亞馬遜、PayPal平台流量開拓全球市場的當下，不要觸碰平台紅線。

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此外，王馨也建議中國賣家考慮自建獨立站，或可在eBay、Lazada等其他海外平台開店。

二十一世紀經濟報道引述業界分析表示，政府有意引導賣家自建獨立站掌握更多主導權，避免過度依賴亞馬遜，從而減少風險。深圳市商務局5日發出通知稱，將對通過獨立站開拓海外市場的跨境電商企業給予200萬至300萬的資金補貼。

責任編輯：鄧國強

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