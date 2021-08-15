山西疑爆皮膚炭疽疫情 9人出現症狀 有患者皮膚潰爛變黑

央視新聞引述山西省衛健委消息，山西文水縣發生疑似皮膚炭疽疫情，9人出現症狀，病例隔離治療。

據山西省文水縣劉胡蘭鎮中心衛生院，上周四（12日）報告文水縣疾控中心，該鎮保賢村近日陸續有村民出現四肢丘疹、繼而變為水泡、潰破結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等相似症狀。經市、縣初步流行病學調查，該村9人有上述類似症狀，4人在太原治療，其中2人已出院，村裡仍有5名患者。

據悉，上述9人均在保賢村內從事肉牛飼養、屠宰、販賣等相關工作。當地已對5宗病例隔離治療，對其活動場所及排泄物等進行消毒，對接觸者排查管控，同時對牲畜及環境開展調查，並採取消毒等防控措施。

北京報告一宗肺炭疽病例 「偶爾可人傳人」

值得注意的是，6月遼寧省曾協查一宗文水籍炭疽病例，文水縣疾控中心對此病例一直調查追蹤。另外，北京市日前報告1宗外地赴京就診肺炭疽病例，患者來自河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣，在當地有牛、羊及其製品接觸史，發病4天後由救護車轉運到北京就診，已醫院隔離治療。

接觸受感染草食動物中招

炭疽是由細菌（炭疽桿菌）引起的一種傳染病，主要流行於食草動物中，例如牛、羊、鹿等。據北京市疾控中心的專家介紹，人一般是通過接觸感染炭疽的動物及其製品，而感染炭疽。

據了解，人類感染以皮膚炭疽最常見，可佔95%以上，多發生在手、腳、面部、頸肩部等裸露的皮膚上面。患者一般會有發熱和寒顫，皮膚上先出現紅斑或丘疹，之後出現水泡，繼而中央壞死形成潰瘍性黑色焦痂。

據中疾控網站，皮膚炭疽及時治療的話，病死率細過1%。而肺炭疽起初為類似流感症狀，然後突然後展成急性病，可迅速昏迷和死亡，死亡率可達90%以上。

責任編輯：林佩怡

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