深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃

在嚴格樓市調控下，深圳二手樓市場近月持續低迷，地產中介關店潮、離識潮的規模愈來愈大，據預計至少500間中介門店關停、近2400名中介離職。網上更有消息傳出，有中介「捲款潛逃」，事後涉事公司回應，是加盟店店東私自挪用佣金。

近日網上有消息指出，位於深圳龍華區壹城中心的貝殼系德佑門店，拖欠員工工資8萬多元（人民幣，下同），店東更被指「捲款潛逃」。

挪用經紀佣金 涉17萬元

據證券時報，德佑方面回覆稱，公司正全力協助經紀人追佣，並成立專項小組深入了解。而經查實，店東李某承認私自挪用3名經紀的佣金，合計逾17.7萬元。其中，店東李某對兩名經紀簽署2張欠條，合計12.1萬元，對另一人則口頭承諾兌付佣金。

針對店東李某表示目前無法償還的情況，其中兩名經紀已發已勞動仲裁，品牌方會配合佐證及推進協商解決，同時已全面凍結店東李某的線上系統資金賬戶。

除了拖欠佣金，市場人士擔心客戶訂金是否安全。公司方面回復稱，此次事件中，涉事門店沒有收取客戶的訂金。

報道指出，此事雖為個例，但值得市場重視。分析人士表示，以往出現樓市調控，二手樓市場成交量會下降甚或斷崖式下降，以交易量為生的房產中介就出現關店潮，加盟模式的風險也很容易顯現。深圳市房地產中介協會秘書長張媛則認為，相比中介關店離職，行業更應關注如何找到可持續發展方式。

據中國證券報，7月深圳市二手住宅成交2557套，連續4個月下跌，創近17個月新低，按年下跌超8成。深房中協統計，今年上半年，深圳近2400名從業人員離開房產中介行業。

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責任編輯：林佩怡

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