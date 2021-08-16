美英歐軍艦「踢館」南海 能改變地區形勢嗎？

2012年美國總統大選電視辯論，共和黨候選人羅姆尼攻擊時任總統奧巴馬政策，指美國海軍規模比1917年縮水；奧巴馬一笑置之，反駁：「我們的戰馬和刺刀都少了，因為軍隊的性質不同了。」今天，美國似乎少了一份奧巴馬時代的這種自信。

東京奧運鎖住世界公眾注意力之際，各方勢力都在中國周邊海域有大動作。

英國海軍剛剛重新擁有航母，即組成打擊群「全球部署」，開到南中國海，宣示脫歐後的英國是「全球英國」。

英軍航母一過，德國海軍護衛艦就起行前往印太，並計劃穿越南海。

印度海軍也宣佈，派出4艘驅逐艦、1艘護衛艦組成特遣隊，到南海與西太平洋部署兩個月。

美國海軍更大陣仗。5個航母打擊群、4個兩棲攻擊艦搭載海軍陸戰隊為核心的兩棲戒備群、24支艦艇特遣隊8月初展開「大規模演習2021」，行動橫跨17個時區和全球多片海域，聲勢號稱40年來最大，並不隱晦地針對中國及俄羅斯，展示「同時打贏兩場戰爭」能力。

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拜登政府對華政策難逃美國保守勢力束縛，其個性特色只體現於拉攏盟友方面，拜登處理南海議題也是如此。

現任國務卿布林肯延續了上屆特朗普政府的口徑，打破美國過往「不選邊站」官方表述，聲稱中國南海主權「非法」，並就中國與菲律賓爭議一邊倒支持菲方立場。

另一邊廂，美國不斷渲染「美國海軍艦艇總數少於中國」，無視美軍有11艘航母、中國只有2艘這重要事實之餘，拜登政府大力推動盟友與夥伴國家把軍艦開到南海。

此舉一方面期望以數量威嚇中國，一方面也在於填補，美國本土數艘航母完成升級改裝可以重新部署前，美軍唯一常駐亞太航母「列根號」去了中東、支援美軍撤出阿富汗所形成的「航母真空」。

只是盟友即使願意配合美國向中國展示武力，恐怕也心有餘而力不足。

英軍不遠萬里把航母打擊群開來南海，隊伍本身卻要由美國和荷蘭海軍艦艇來充數。「伊利沙伯女王號」航母也因為F-35B艦載機數量不足，補充了美國海軍陸戰隊的F-35B。

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作為伊利沙伯女王號航母的「帶刀侍衛」，英軍最新45型驅逐艦的完備率也實在令人尷尬。

其中「鑽石號」早前隨行中途故障，需要脫離打擊群返港維修，使6艘該型驅逐艦只剩1艘能夠執行任務。

英國航母打擊群以這樣的狀態能開到南海，可說就已經算是完成任務。

打擊群在東京奧運期間到了中國家門，也沒有引起甚麼注意，未有駛近南海中國島礁就離開。

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相比英國不甘心只做歐洲一員，德國對自己的定位看來清醒許多。

德國安排3000噸級護衛艦「巴伐利亞號」隻身前往南海，與其說是挑戰中國，不如說是敷衍美國，畢竟德國對拜登政府所求也不好推搪。

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德國相信還想進一步避免觸怒中國，專門釋出矛盾訊號，稱巴伐利亞號希望訪問上海。

對此，中方也許明白假如成事，德國則無法向美國交待，於是表示德方澄清護衛艦意圖前，中方不會考慮訪問請求。

其實，南海局勢走向並不取決於域外國家的軍事意向，而取決於區內國家的政治意向。

美國近期所以急於拉隊向中國耀武，在南海制造緊張，原因之一在於，中國與東盟「南海行為準則」磋商正在取得進展......

（節錄）

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