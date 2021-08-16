【中國經濟】疫情反覆 7月消費、工業、投資數據全線遜預期（第二版）

內地疫情反覆，局部地區遭受自然災害，7月消費、工業、投資主要經濟數據均遜於預期。國家統計局表示，部分主要指標增速有所回落，但從累計來看，主要宏觀指標仍處合理區間，經濟總體延續恢復態勢。

（第二版新增下階段經濟判斷）

7月消費遜預期 但恢復態勢有望持續

據國家統計局公布，從拉動經濟增長的三駕馬車來看，在消費方面，1至7月社會消費品零售總額按年增20.7%，預期 21.2%，前值 23%。

7月社會消費品零售總額按年增8.5%，遜於預期的 10.9%，前值 12.1%；比2019年7月份增長7.2%，兩年平均增速為3.6%。扣除價格因素， 7月份社會消費品零售總額實際增長6.4%。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，總的來看，受短期因素影響，市場銷售有所放緩，但是消費恢復態勢有望持續。隨著疫苗接種的不斷擴大，精準防控的有效實施，消費市場有望保持總體穩定。此外，就業擴大、居民收入增加也有利於消費能力的提高，消費能夠總體保持穩定恢復態勢。

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在出口方面，1至7月出口116,626億元，按年增24.5%。7月出口18,142億元，按年增8.1%。

至於投資，1至7月城鎮固定資產投資按年增 10.3%，預期 11.3%，前值 12.6%。1至7月全國房地產開發投資 12.7%，預期 12.9%，前值 15%。

另外，在工業方面，1至7月規模以上工業增加值按年增 14.4%，略遜於預期 14.6%，前值 15.9%。

7月規模以上工業增加值按年增 6.4%，預期 7.9%，前值 8.3%；比2019年同期增長11.5%，兩年平均增長5.6%。按月看，7月規模以上工業增加值比上月增長0.30%。

部分指標增速回落 主要宏觀指標仍處合理區間

國家統計局表示，7月份，受外部不確定因素增加和國內汛情、疫情影響，部分主要指標增速有所回落，但從累計來看，主要宏觀指標仍處合理區間，經濟總體延續恢復態勢。

但也要看到，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多點散發和自然災害對部分地區經濟產生影響，經濟恢復仍然不穩固、不均衡。下一步，要深化供給側結構性改革，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，精准落實常態化疫情防控舉措，做好宏觀政策跨周期調節，科學精准實施宏觀政策，保持經濟運行在合理區間，推動經濟持續恢復、穩中向好。

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對於下階段經濟運行情況，付凌暉表示，總的看，經濟恢復態勢會持續。保持恢復有較多支撐，投資、消費、進出口運行有利。從企業情況看，上半年全國規模以上工業企業實現利潤總額按年增長66.9%，兩年平均增長20.6%，財政收入上半年增長20.8%，企業效益增長有利於生產的穩定。看經濟運行不僅要看經濟增長態勢，還要觀察就業、物價、居民收入，從發展質量效益這些層面。

責任編輯：尹航

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