阿富汗塔利班進入喀布爾 當地中國人最擔心的是這樣

阿富汗變天，塔利班重新掌權。美國情報部門說塔利班可能3至6個月內擊敗阿富汗政府軍話音剛落，塔利班在短短數天內已進入阿富汗首都喀布爾，總統加尼（Ashraf Ghani）辭職逃亡，美國枎植多年的阿富汗政府軍也不戰而潰，徹底崩盤。塔利班來勢洶洶，中國政府早前已安排包機接走阿富汗中國公民，但仍有少數中國人至今堅持留在當地，有人直言「沒人猜到塔利班來得這麽快」。

塔利班從佔領第一座阿富汗省會城市，到進入首都喀布爾，只花了大約10天。幾天之前，喀布爾街頭表面上還一切如常，但這座城市幾乎在一夜之間變得空空蕩蕩。

澎湃新聞引述喀布爾某國際組織從事安全工作的中國人小冉（化名）稱，以前街上有許多檢查站，現在所有的檢查站都已經撤銷掉，也看不到軍警。「街上已經沒有人了，普通人應該都在家里躲著。」

小冉說：「我們從（8月14日）開始就已經不准出門了，全部呆在房間里面，營地已經封鎖了。」「我們也有一些雇員在外面，他們會負責與我們分享消息，為了保護當地員工的安全，我們也已經沒有讓他們來上班。」

「其實前幾天的情況完全跟平常差不多，唯一的感覺就是塔利班進城之前，我們的物價貴了不少，差不多貴了一半的樣子。」

小冉表示，喀布爾當地人賣的大餅一般是2到10阿富汗尼（1阿富汗尼折合0.01港元），但是在塔利班進入喀布爾的前幾天已經漲到20阿富汗尼，但他沒有看到當地人囤購物資的現象。「我們的員工都不知道這回事，大家都沒有猜到（塔利班來得這麽快）。」

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「昨天我們的員工群中還在說，相信政府軍一定能守住喀布爾，然後（8月15日）大家就在討論要怎麽離開喀布爾的事了。」

小冉稱，目前喀布爾的機場已經被美軍接管，美英軍隊和盟國人員優先撤離，當地阿富汗人也無法逃到國外。「他們可能會開車離開，往南邊或是北邊走，回鄉下去的也有。」

「是否對塔利班有恐懼，已經不是人民所考慮的問題了。能跑的人早就跑了，跑不掉的人就是跑不掉，他們更多是很難左右自己命運的人。」

「對於我們的員工來說，你說他能跑嗎？他可能也會真的怕，還有一些普什圖員工無所謂，因為各個民族的觀點和看法是不一樣的。」

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最怕不是塔利班 而是暴亂和搶劫

在小冉看來，現時局勢整體尚算穩定有序。「目前來看，阿富汗的局勢是暫緩平靜的，因為畢竟美軍還在機場，差不多兩三千的美軍士兵還沒走。雖然早上8點的時候機場附近發生交火，但是沒有太大，一天都比較平靜。」

「從昨天晚上就開始停電了，今天早上六點鐘短暫停了一會兒電，然後到現在又一直沒有來電，我們都是用了自己的發電機。」小冉認為，停電的原因是發電廠里沒有人去工作了，因為塔利班來了。

「我看到了消息，我們隔壁的公園裏已經有塔利班紮營了，這說明塔利班進入城市沒有遭遇抵抗，基本上就是和平交權。」

小冉表示，自己所在機構目前已處於最高戒備狀態，但他們所擔憂的並非塔利班，而是在塔利班佔領喀布爾之後發生的暴亂和搶劫事件。

「現在塔利班剛剛進城，街面上也是看不到警察的，所以不知道怎麽處理這個情況，我估計如果塔利班不趕緊接管的話，就會出事。」

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責任編輯：連兆鋒