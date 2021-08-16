▲ 不僅深圳樓市「永遠漲」神話破？70城住宅價格漲幅回落

國家統計局周一（16日）公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格月、年漲幅均整體回落。7月，一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點；二手住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。從年漲幅來看，7月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲6%和10%，漲幅比上月分別回落0.1和0.5個百分點。

國家統計局網站消息指出，7月分，一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點，其中，北京、上海和廣州分別上漲0.8%、0.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.1、0.1和0.8個百分點。而深圳上漲0.5%，漲幅與上月相同。

深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃

深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價

一線城市二手住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點，其中，北京和上海較上月均上漲0.7%，漲幅比上月分別回落0.6和0.3個百分點；廣州上漲0.6%，漲幅與上月相同；深圳下降0.4%。

調控下 多地樓市有冷卻跡象

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別月漲0.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格由上月上漲轉為下降0.1%。

在年漲幅方面，7月分，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲6%和10%，漲幅比上月分別回落0.1和0.5個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格年漲4.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格年漲3.5%，漲幅與上月相同，而三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲3.3%和2.3%，漲幅比上月分別回落0.4和0.3個百分點

湖南岳陽發布全國首個樓市「限跌令」︰降價不得超15%

【中國樓市】住建部約談惠州等5地釋何訊號？年內共18地被重點關注

在內多個城市近期傳出樓市有冷卻跡象，深圳2月推出二手樓指導價後，當地二手樓市場連月降溫，7月二手住宅成交量按年下跌超過8成，另有數據顯示逾半房源價格下跌。

內地傳媒形容，過往炒家認為「深圳永遠漲」，如今在最嚴調控下神話破滅。而在樓市遇冷下，據深房中協統計，今年上半年，深圳近2400名從業人員離開房產中介行業。

據中國證券報，7月深圳市二手住宅成交2557套，連續4個月下跌，創近17個月新低，按年下跌超8成。

大灣區9地房貸利率平均升55基點 資金大舉入樓市時代終結

【中國樓市】廣州房貸利率上行 新一線城市二手房貸收緊

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

