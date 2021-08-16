內地樓市秋涼？70城樓價漲幅放緩 房屋開工面積今年首降（第二版）

▲ 不僅深圳樓市「永遠漲」神話破？70城住宅價格漲幅回落

國家統計局周一（16日）公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格月、年漲幅均整體回落。7月，一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點；二手住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。從年漲幅來看，7月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲6%和10%，漲幅比上月分別回落0.1和0.5個百分點。

（新增第九至十一段：房屋開工面積今年首降）

國家統計局網站消息指出，7月分，一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點，其中，北京、上海和廣州分別上漲0.8%、0.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.1、0.1和0.8個百分點。而深圳上漲0.5%，漲幅與上月相同。

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一線城市二手住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點，其中，北京和上海較上月均上漲0.7%，漲幅比上月分別回落0.6和0.3個百分點；廣州上漲0.6%，漲幅與上月相同；深圳下降0.4%。

調控下 多地樓市有冷卻跡象

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別月漲0.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格由上月上漲轉為下降0.1%。

在年漲幅方面，7月分，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲6%和10%，漲幅比上月分別回落0.1和0.5個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格年漲4.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格年漲3.5%，漲幅與上月相同，而三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲3.3%和2.3%，漲幅比上月分別回落0.4和0.3個百分點

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在內多個城市近期傳出樓市有冷卻跡象，深圳2月推出二手樓指導價後，當地二手樓市場連月降溫，7月二手住宅成交量按年下跌超過8成，另有數據顯示逾半房源價格下跌。

內地傳媒形容，過往炒家認為「深圳永遠漲」，如今在最嚴調控下神話破滅。而在樓市遇冷下，據深房中協統計，今年上半年，深圳近2400名從業人員離開房產中介行業。

據中國證券報，7月深圳市二手住宅成交2557套，連續4個月下跌，創近17個月新低，按年下跌超8成。

1-7月房屋新開工面積下降0.9%

另外，國家統計局數據反映，房屋新開工面積今年首次下降，表明中國政府進一步收緊房地產行業融資和遏制住房投機的決心取得了成效。

內地1-7月房屋新開工面積下降0.9%，今年上半年為增長3.8%；而1-7月房地產投資增長12.7%，相比之下，上半年為增長15%。

1-7月住房銷售（衡量需求的主要指標）按年增長33.1%，低於1-6月的41.9%增幅。

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責任編輯：鄧國強

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