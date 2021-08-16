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中國7月城鎮失業率微升至5.1% 統計局：就業總體穩定

經濟脈搏 11:37 2021/08/16

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國家統計局公布，7月全國城鎮調查失業率為5.1%，較上月上升0.1個百分點；31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，持平於上月。國家統計局指出，今年7月份失業率上升幅度比疫情前的水平要低，說明就業形勢總體保持穩定。

今年前7個月，全國城鎮新增就業人員822萬人，完成全年目標的74.7%。路透根據歷史數據計算，7月單月城鎮新增就業124萬人。

前7月新增城鎮就業822萬人

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，就業形勢保持總體穩定。隨著經濟恢復以及就業優先政策的實施，全國城鎮調查失業率總體有所回落。

總的來看，就業形勢呈現以下幾個特點：一是新增就業繼續擴大。 前7月，全國城鎮新增就業達822萬人，實現全年目標任務的74.7%。

二是失業率總體平穩。 7月全國城鎮調查失業率為5.1%，不僅低於上年同期水平，也低於2019年同期水平。由於大學畢業生集中進入勞動力市場，一般6月份到7月份之間失業率的上升幅度會比較大。但今年來看，7月份和6月份比，失業率上升幅度比疫情前的水平是要低的，說明就業形勢總體保持穩定。其中，25至59歲的就業主體人群失業率是4.2%，與上月持平。

三是外出農民工就業保持總體穩定。二季度，外出務工勞動力總量1.8億人，基本恢復到疫情前水平。 7月份，外來戶籍人口失業率5%，低於上月水平。

用工需求增加 就業優先政策顯效

付凌暉表示，就業整體恢復主要原因有以下幾方面因素：一是經濟逐步恢復，用工需求增加。二季度，GDP兩年平均增長5.5%，比一季度加快0.5個百分點。

二是新動能成長壯大，靈活就業在增加。隨著雙創快速發展，共享經濟、平台經濟快速成長，新業態新模式不斷湧現，就業帶動效應在增強。快遞小哥、網絡直播、網約車司機等靈活就業崗位在增加。

三是就業優先政策持續顯效。持續推進企業減負、穩崗擴就業，實施高校畢業生就業創業促進計劃，有序引導農民工外出就業，完善靈活就業人員的權益保障，以上措施都有利於促進就業穩定。

被問到近期針對教育行業的政策對就業尤其是畢業生就業有何影響，付凌暉表示，因為失業率統計制度建立的時間不長，還不能準確反映特定政策對特定行業、特定群體的影響。

中國3月發布的政府工作報告中將全年城鎮新增就業目標設定為1,100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；十四五期間常住人口城鎮化率提高到65%，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。

責任編輯：蒯宇澄

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