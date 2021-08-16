▲ 阿富汗局勢崩盤 日媒：打亂美國拜登集中對付中國計謀

阿富汗在美軍急速撤走下江山易主，塔利班進入首都喀布爾，接管阿富汗全國速度遠超美國情報部門想像。阿富汗政府軍面對塔利班一觸即潰，美國的阿富汗政策完全崩盤。美國總統拜登4月宣佈由阿富汗撤軍，原意是結束這場美國史上最長戰爭，集中力量對付中國，但如今阿富汗爛攤子卻反而使美國信譽進一步受損。日本傳媒稱，阿富汗危機已打亂了拜登對華計謀。

美國花了20年時間、1萬億美元，2,300名美軍喪命，卻消滅不了塔利班這武裝組織。

美國嘗試改造阿富汗的付出，現在在短短數個月時間內宣告完全失敗，塔利班重新掌權，阿富汗回到美國入侵前狀態。

塔利班大反攻，始於拜登4月宣佈倉促撤軍。拜登然後甚至再將完成日期，由9月11日提早至8月底。現在未到8月底，塔利班已全面勝利。

美國國務卿被問及美方是否誤判形勢時，將責任推到美國支持的阿富汗政府軍頭上，指他們「無力保衛自己的國家」。在華府眼中，阿富汗盟友已成棄子。

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《日經亞洲評論》稱，拜登撤軍的部分盤算，是認為共和黨人難以猛烈批評，以及今年撤軍好過在明年中期選舉前再處理爛攤子。

不過儘管前總統特朗普也曾謀劃撤軍，部分共和黨人並沒有因為這樣而對拜登留情。

共和黨懷俄明州眾議員切尼（Liz Cheney）指這是特朗普/拜登的災難，特朗普政府「與恐怖分子談判」，拜登則「率領美國投降」。

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與此同時，美國撤軍導致塔利班捲土重來，更反而使阿富汗在美國對外政策中更加重要，而非相反。《日經亞洲評論》指，這使得拜登嘗試避免的局面正正變得更易發生，那就是涉及中國的美國雙陣線國際危機。

智庫「美國和平研究所」（U.S. Institute of Peace）高級專家米爾（Asfandyar Mir）稱，大國競爭短期內已不在華府日程之上，拜登需要就美國政策的信譽重塑一個新的菁英共識。

「他的外交政策團隊希望聚焦中國和大國競爭。他們花了很多時間研究如果圍堵中國。但是，相反的事情卻發生了。他們現在被迫處理阿富汗。」

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《日經亞洲評論》又稱，坊間分析認為，中美危機有可能在今年年底實現，因為拜登政府計劃在12月召開「民主峰會」，並有意邀請台灣地區參與。

內地《環球時報》上周警告，北京會視此舉為打破中美關係現狀，不會坐視不管。環時又再次提及解放軍戰機飛越台島的可能，稱這會毫無疑問宣示中國對台灣主權，掩蓋美台之間各種文字遊戲和陰謀。

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責任編輯：連兆鋒