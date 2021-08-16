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蔚來汽車領航被疑未識別一障礙  餐飲新星本來不用死？  

社會熱點 12:17 2021/08/16

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蔚來汽車領航被疑未識別一障礙  餐飲新星本來不用死？  

內地電動車龍頭之一蔚來，又傳出交通事故。創辦多個知名餐飲連鎖品牌、被視為國內餐飲業新星的林文欽，本月12日下午駕駛蔚來ES8汽車、啟動「NOP領航輔助」系統後發生意外。澎湃新聞網引述林的好友曝光事發前行車數據，顯示一正常，懷疑導航系統未能識別一障礙物，終發生致命事故。

林文欽是上善若水投資管理公司、美一好公司、意統天下餐飲管理公司等企業創始人。認證名為「美一好」個人公眾號周六（14日）發佈訃告稱，林文欽（昵稱「萌劍客」）12日駕駛蔚來ES8汽車啟用NOP領航狀態後，在福建省的瀋海高速涵江段，發生交通事故，不幸逝世終年31歲。

蔚來：NOP領航輔助不是自動駕駛

針對上述事故，蔚來有關工作人員回應澎湃新聞稱，蔚來汽車NOP（Navigate on Pilot）不是自動駕駛，僅為領航輔助功能，事故原因正在調查中，後續會發佈相關情況。

「蔚來」領航輔助汽車爆意外 31歲內地餐飲界新貴喪生

美國電動車產量進一步落後中國  拜登曾不掩焦急

蔚來汽車廈門區域公司總經理張波在蔚來汽車APP上發文表示：蔚來汽車正配合當地交警進行事故調查，並協助家屬處理善後工作。

林文欽生前朋友鄭先生周日晚（15日）接受澎湃新聞網採訪時表示，交通部門對於事故的調查仍未有結果。而在此之前，福建莆田高速公路交警支隊已透露，「此事故為林文欽駕駛蔚來汽車追尾前方汽車導致，事故造成車輛損壞嚴重，需要等待進一步的調查結果」。

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而網傳事故圖顯示，事故車蔚來ES8先是撞上了路邊的樁桶，隨後撞擊位於快車道上的一輛高速公路養護車，養護車因此側翻，ES8損毀嚴重。

澎湃新聞網引述鄭先生推測，事故發生或因林文欽所駕駛的ES8在開啟NOP功能時，未能成功識別高速公路養護車而直接撞上。

死者好友：NOP或未能識別高速公路養護車

鄭先生也確認了在發生事故時，車輛處於使用輔助駕駛功能狀態：

當時交警請蔚來說明車輛信息時，蔚來上海總部的工程師已向蔚來福建閩南區負責人電話確認，林文欽駕駛的車輛在發生事故時正在高速公路上處於自動駕駛狀態。

事實上，鄭先生展示蔚來APP中，記錄林文欽事故車相關信息的視頻，顯示12日事故當日，林文欽的蔚來ES8共有三段行駛記錄，13點17分記錄的行程駕駛里程為85公里，總時長113分鐘，平均車速45.1公里每小時，最高速度為114.6公里每小時，即沒有超出120公里的時速限制。

拜登「不准中國贏」 美國電動車怎遭爬頭了？

Tesla在華召回逾28萬電動車 涉主動巡航控制系統問題

但數據同時反映，肇事車輛曾啟用NIO Pilot自動輔助駕駛功能，總時長48分鐘，啟用領航輔助（NOP）時間則44分鐘。

肇事車輛  被指確曾開動NIO Pilot自動輔助駕駛

什麼是NIO Pilot？蔚來官方介紹該功能時指，深度融合車載導航、高精地圖與NIO Pilot自動輔助駕駛系統，能允許車輛在高精地圖覆蓋的高速公路及城市高架路等路段，按照導航規劃的路徑自動巡航行駛。

值得一提的是，疑似由「自動駕駛」引發的事故並不是第一次出現，而是涉及多家車企。

  • 今年8月4日，長城哈弗H9車主使用ACC自適應巡航時未識別大貨車變道而追尾。
  • 同月，網友稱試駕小鵬G3使用ACC自適應巡航時未識別前方車輛而追尾。
  • 去年6月，台灣媒體報導特斯拉台灣車主在使用輔助駕駛時撞上白色貨車，更早前，外媒更是多次報導特斯拉車主因使用輔助駕駛導致事故。

【中美科技戰】中國調控錳供應  華爾街日報：全球電動車企不安

獲日企尋求代工電動車 中國或將搶佔產業發展先機？

責任編輯：鄧國強

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