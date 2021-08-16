中國7月經濟全面放緩 下半年穩增長壓力加大

疫情疊加汛情影響，中國7月經濟全面放緩，工業、消費、投資按年增速全面遜預期。分析師指出，7月經濟數據反映出國內疫情和災害性天氣的干擾不小，三季度GDP無疑將放緩，下半年穩增長壓力加大，料國內宏觀政策還是需要維持一定力度，關注國內財政政策的積極發力，專項債發行預計將加快。

國家統計局周一公布，7月規模以上工業增加值按年增長6.4%，遠低於路透調查預估中值的7.8%，而且是去年8月以來最低水平，兩年平均增長5.6%。7月社會消費品零售總額按年增8.5%，亦遠不及路透調查預估中值11.5%，為年內最低水平，兩年平均增長3.6%。

1至7月固定資產投資按年增長10.3%，遜於路透調查預估中值11.3%，為年內最低水平；兩年平均增長4.3%。

預計三季度經濟增長將跌破6%

中原銀行首席經濟學家王軍指出，之前PMI的回落和弱勢已基本預示著工業生產景氣度的回落，企業生產經營活動雖維持擴張態勢，但擴張力度已逐步減弱，需求面的走弱和上游價格的高企共同制約了工業生產的擴張，工業增加值低於預期。

他續指，消費按年漲幅回落至個位數，顯著低於市場預期，繼續成為拖累經濟復甦的最主要力量。主要是由於南京等地疫情引發全國超過半數省份的疫情再次爆發，人員流動和線下消費都受到顯著影響，部分地區洪澇災害也對經濟生活產生較大擾動，消費修復短期受阻，維持低迷狀態。

王軍稱，目前看，到年底前消費都很難恢復到疫情前水平，這也將進一步拖累三季度經濟增長。綜合工業、消費和投資數據，預計三季度經濟增長將跌破6%的水位，下半年穩增長面臨的壓力進一步加大，需考慮採取更進一步的財政寬鬆政策予以支持。

渣打銀行首席經濟學家、大中華區研究部主管丁爽稱，疫情和汛情的雙重衝擊，導致7月經濟數據出現下降。汛情最壞階段已經過去，但8月疫情衝擊還在繼續，三季度GDP料會受到較大影響。他對三、四季度中國GDP按年增速判斷分別為6%和5%，目前來看三季度增速面臨下修風險。

財政支出會加速 將帶動投資需求

他也預計，未來財政政策會更加有的放矢，財政支出尤其地方債發行會加速，將帶動投資需求；貨幣政策更多是配合財政政策發揮效應，保持流動性合理充裕。他稱，降息並非當務之急，也不是解決當前問題最合適最有效的手段，除非疫情8月還沒有控制住，經濟會進一步大幅下滑，否則不會有降息的舉措。他預計，未來MLF（中期借貸便利）等到期都會滾動續作，四季度還會有一次降準。

中海晟融首席經濟學家張一指出，需求是決定經濟短期增長的動力。在整體需求不穩的情況下，供給不可能無限擴張。這是導致工業增加值增長低於預期的最主要因素。此外，疫情的反復和上游大宗商品價格也對工業生產帶來一定的制約。

張一認為，三四季度經濟增速回落是一個大概率事件，但隨著出口繼續向好和基建投資的發力，對整體經濟並不悲觀。目前對經濟帶來衝擊的影響因素在於專項債發行是否會導致國債收益率尤其是短期國債收益率大幅上升，這有可能影響市場資金成本和風險偏好。對此應給予高度重視。

責任編輯：蒯宇澄

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