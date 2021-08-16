▲ 【蔚來車禍】領航輔助與自動駕駛根本兩回事 宣傳含糊藏風險

內地電動車龍頭之一蔚來（NIO），再傳出交通事故，被稱為餐飲界青年才俊的林文欽，日前駕駛蔚來ES8汽車、啟動「NOP（Navigate on Pilot）領航輔助」系統後發生意外喪生。涉入事件的NOP領航輔助系統，與國際標準的自動駕駛技術，被指是兩碼子的事，即使用NOP仍需手握軚盤。但有專家指，車企在宣傳和銷售時卻表述含糊，恐引致安全問題。

現年31歲的林文欽是上善若水投資管理公司、美一好公司、意統天下餐飲管理公司等企業創始人。認證名為「美一好」個人公眾號周六（14日）發佈訃告稱，林文欽（昵稱「萌劍客」）12日駕駛蔚來ES8汽車啟用NOP領航狀態後，在福建省的瀋海高速涵江段，發生交通事故喪生。

蔚來對NOP描述 被指說得像「自動駕駛」

什麼是NOP？蔚來汽車官網顯示，在購買蔚來車輛時，車主可選裝NIO Pilot自動輔助駕駛系統「精選包」和「全配包」。

精選包：售價1.5萬元（人民幣，下同），包含ACC自適應巡航、視覺融合全自動泊車系統 (S-APA with Fusion)、道路保持輔助（LKA）等功能。

全配包：售價3.9萬元，包含NOP領航輔助、高速自動輔助駕駛 ）（Highway Pilot），擁堵自動輔助駕駛（Traffic Jam Pilot），轉向燈控制變道 (ALC)等功能。

蔚來去年10月推出涉及今次事故的NOP領航輔助功能時，官方介紹指，倘若深度融合車載導航、高精地圖與NIO Pilot自動輔助駕駛系統，能讓車輛在高精地圖覆蓋的高速公路、城市高架路等路段，按照導航規劃的路徑自動巡航行駛。

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蔚來官方又指，主要涵蓋場景包括根據高精地圖及環境感知，自動匯入主路、駛離主路；主路中巡航行駛及智能選擇最優車道，自動切換下一高速或高架，支持匝內變道及調速。

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這樣看上去，配備了NOP好像就具有自動駕功能，但事實並不然。國際汽車工程師學會（SAE）的定義下，自動駕駛分為L0-L5六個級別，L4級以上才可開始擺脫人為干預，行業也公認L4以上才是真正的自動駕駛，L4級以下則被稱為輔助駕駛。

國內導航輔助技術 無一達自動駕駛級

去年3月國家工信部發佈的《汽車駕駛自動化分級》中，駕駛自動化等級分為0級-5級，3級才開始被稱作有條件自動駕駛，3級以下則均被認為輔助駕駛。

但目前市場上車輛所搭載的所謂「自動駕駛」，基本仍處於國際標準上的L1、L2級別，又或國家標準下的2級、2級以下，也就是輔助駕駛，駕駛員仍需對目標和事件探測與響應。換言之，司機需隨時接管車輛，對駕駛車輛全權負責。

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自動駕駛獨角獸公司AutoX（安途）創始人、董事長兼CEO肖健雄曾在接受媒體採訪時表示，輔助駕駛和自動駕駛完全是兩碼事，輔助駕駛再高級都是輔助駕駛，人是去不掉的，一直要擔負著責任。「現在更重要的一個社會責任是要教育好用戶們，把輔助駕駛當自動駕駛用，那就會出車禍。」

事實上，蔚來汽車無人駕駛系統工程部負責人章健勇早前在蔚來APP上發佈NOP領航輔助指南裡也表示，車主應謹慎使用NOP，比如在激活NOP階段內車主務必緊握方向盤，確保對車輛的完整控制。

特斯拉全球副總裁：我們需要去跟駕校合作

但澎湃新聞網報道指，此前不少車企還普遍缺乏對車主進行足夠的教育。其中，蔚來並未對車主進行足夠的輔助駕駛功能相關的教育或講解，如製作教學視頻或使用指南等，只是在試駕及車輛交付時有相關講解。

今年5月，特斯拉全球副總裁陶琳在接受新華社採訪時表示需要加強對消費者的教育。「我們需要去跟駕校、交通部門去合作，不斷地在車端用一些技術方式，讓大家了解新型汽車的使用方法，然後使得在使用環節當中去避免誤操作，或者說一些因為功能上不太了解，而帶來的其他的問題」。

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責任編輯：鄧國強

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